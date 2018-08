vor 38 Min.

Binswangen ist Derby-Favorit Lokalsport

Untere Fußball-Ligen: Landkreis-Dominanz in drei B-Klassen dank drei Tabellenführern.

In den unteren Fußball-Ligen der Region sind am kommenden Wochenende die Lokalderbys ausnahmsweise einmal etwas dünner gesät. Eine der wenigen Ausnahmen ist in der Kreisklasse Nord II das Duell des gastgebenden TSV Binswangen mit dem FC Pfaffenhofen-Untere Zusam. Und in der BK-West IV das Heimspiel von Tabellenführer Wittislingen gegen den SV Ziertheim-Dattenhausen II.

Die Binswanger schossen sich vor Wochenfrist mit einem klaren 7:1-Erfolg bei Türk Gücü Lauingen zum ersten Saisonsieg, auf den der FC PUZ nach seiner 2:6-Heimschlappe gegen Oberndorf noch wartet. In der Schwester-Liga KK West II ist der SV Ziertheim-Dattenhausen mit sechs Zählern aus zwei Partien aktuell bestes Landkreis-Team auf Rang drei. Die Ziertheimer laufen am Sonntag bei Kreisliga-Absteiger SV Aislingen auf – und der ist bislang punktlos. Die Reserven der SSV Glött und des FC Lauingen wollen in der AK West II ihre Weiße Weste behalten, wo vier Teams noch ohne Punktverlust sind. Anders die AK West III: Hier hat keine Mannschaft an den ersten beiden Saisonspieltagen zwei Siege geschafft – womit das Feld extrem eng zusammenliegt: Nur ein Punkt trennt Rang eins von Rang zehn. In den B-Klassen II bis IV stellt sich die Frage, ob die drei Tabellenführer aus dem Kreis Dillingen – TV Gundelfingen, Unterglauheim und Wittislingen – diesmal auf mehr Gegenwehr treffen – oder ihren nächsten Kantersieg einfahren. (gül)

