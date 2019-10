vor 5 Min.

Binswanger setzen erstes Ausrufezeichen!

Schon zum Start in den Gaurundenwettkampf 2019/2020 durchbrechen die „Frohsinn“-Schützen die 1000-Schallmauer und erzielen 1013 Ringe gegen Buttenwiesen

Die ersten Duelle im Gaurundenwettkampf der Schützen im Gau Wertingen haben stattgefunden und dabei gezeigt, dass einige Teams noch auf der Suche nach ihrer Bestform sind. Dies gilt freilich nicht für den Seriensieger der vergangenen Jahre, die „Frohsinn“-Schützen aus Binswangen. Der Seriensieger startete in der Gauoberliga mit einem Traumergebnis in die neue Saison und erzielte im Duell mit „Grüner Baum“ Buttenwiesen sensationelle 1013 Ringe. Den Vogel schoss dabei Jürgen Rehm ab, der 149 von 150 möglichen Ringen erzielte. Will heißen, dass Rehm mit seinen insgesamt 15 Schuss 14 mal eine „Zehn“ erzielte und nur ein einziges Mal mit einer „Neun“ zufrieden sein musste. Auch Martin Schwarzbart zeigte sich mit seinen 148 Ringen bereits in Top-Form und trug zum grandiosen Mannschaftsergebnis bei. Selbst Mona Thrul, die als Siebte ihres Teams als letzte noch in die Wertung kam, traf 142 Ringe.

An Spannung nicht zu überbieten war in der Gauoberliga das Duell zwischen „Grüner Baum“ Buttenwiesen und „Alpenrose“ Emersacker. Die Entscheidung fiel erst mit dem letzten Schuss zugunsten der Gäste, die mit 971:970 Ringen die Nase vorne hatten. In den unteren Ligen stechen die 145 Ringe von Westendorfs Marianne Herbeck im Duell gegen „Hallodri“ Wertingen heraus. Für das Gesamtergebnis nutzte dies jedoch nichts: Gastgeber Wertingen gewann den Vergleich in der Gauklasse mit fünf Ringen Vorsprung. Beste Schützin im ersten Durchgang war jedoch Langenreichens Michaela Rechner, die beim Gauliga-Erfolg ihrer Mannschaft bei „Alpenrose“ Hausen auf 149 Ringe kam und wie Binswangens Jürgen Rehm nur einmal keine „Zehn“ erzielte. Stark auch die 147 Ringe von Stefanie Mayr von „Falkenhorst“ Wortelstetten im Gauoberliga-Wettkampf gegen Emersacker. (her)

Gauoberliga

Falkenhorst Wortelstetten – Alpenrose Emersacker 983:996

Wortelstetten: Stefanie Mayr 147 Ringe, Patrick Koller 146, Sebastian Wörndl 140, Florian Koller 139, Andreas Kotter 138, Oliver Koller 137, Otto Mareiser 136. - Emersacker: Markus Lauter 144 Ringe, Stefanie Fech 143, Peter Lauter 143, Mathias Bauer 142, Anja Thiergärtner 142, Janina Fischer 142, Christian Knöpfle 140

Hubertus Unterthürheim – Falkenhorst Wortelstetten 985:980

Unterthürheim: Mathias Reutner 144 Ringe, Michael Schmid 141, Martin Reutner 141, Martin Braun 140, Markus Egger 140, Johann Deißer 140, Alexander Egger 139. - Wortelstetten: Stefanie Mayr 144 Ringe, Patrick Koller 142, Alexander Östreicher 141, Anina Steinbach 139, Sebastian Wörndl 139, Oliver Koller 138, Andreas Kotter 137

Grüner Baum Buttenwiesen – Alpenrose Emersacker 970:971

Buttenwiesen: Markus Rager 143 Ringe, Bernd Matthiesen 141, Alexander Müller 140, Lukas Müller 138, Hubert Wöger 136, Mario Walz 136, Michael Malte 136. - Emersacker: Janina Fischer 141 Ringe, Stefanie Fech 141, Anja Thiergärtner 140, Stefan Bauer 139, Peter Lauter 137, Mathias Bauer 137, Frank Kuchenbaur 136

Alpenrose Emersacker – Hubertus Unterthürheim 992:985

Emersacker: Janina Fischer 145 Ringe, Frank Kuchenbaur 142, Markus Lauter 142, Sandra Bauer 141, Bernd Kuchenbaur 141, Peter Lauter 141, Stefanie Fech 140. - Unterthürheim: Mathias Reutner 145 Ringe, Christoph Egger 143, Markus Egger 140, Christoph Gromer 140, Martin Reutner 140, Michael Schmid 140, Martin Braun 137

Frohsinn Binswangen – Grüner Baum Buttenwiesen 1013:967

Binswangen: Jürgen Rehm 149 Ringe, Martin Schwarzbart 148, Christian Bühler 145, Sarah Roth 144, Alexander Lachenmayr 143, Lea Endres 142, Mona Thrul 142. - Buttenwiesen: Bernd Matthiesen 144 Ringe, Alexander Müller 139, Markus Rager 138, Michael Fackler 137, Christoph Seiler 137, Melanie Achner 136, Franz Wöger 136

Gauliga

Hubertus Pfaffenhofen – Alpenrose Hausen 977:983

Pfaffenhofen: Martin Wenger 146 Ringe, Rudolf Krach 143, Jürgen Mayr 142, Gerlinde Stöckinger 138, Mario Müller 137, Marcus Schenk 136, Stefanie Stöckinger 135. - Hausen: Elmar Beutmiller 145 Ringe, Gerda Beutmiller 144, Jochen Filbrich 141, Peter Mayerföls 140, Benjamin Filbrich 139, Thomas Radinger 139, Tobias Lehnert 135

Alpenrose Hausen – Gemütlichkeit Langenreichen 982:985

Hausen: Elmar Beutmiller 145 Ringe, Franz Beutmiller 141, Thomas Radinger 141, Sarah Glenk 140, Jochen Filbrich 139, Beate Glenk 138, Peter Mayerföls 138. - Langenreichen: Michaela Rechner 149 Ringe, Christian Deisenhofer 144, Georg Deisenhofer 143, Franziska Wiedenmann 140, Peter Neuner 139, Stefan Hirn 138, Ulrich Stegmiller 132

Gauklasse

Jägerblut Prettelshofen – Eustachius Frauen-stetten 972:951

Prettelshofen: Jessica Knöferl 143 Ringe, Maximilian Eggert 141, Johannes Eggert 140, Elisabeth Sailer 140, Markus Eggert 138, Katja Breindl 135, Gerhard Eggert 135. - Frauenstetten: Ulrich Wenger 144 Ringe, Bernhard Österle 140, Andrea Aumiller 138, Walter Schurer 135, Josef Wenger 132, Franziska Haas 132, Ulrich Strehle 130

Hallodri Wertingen – Tell Westendorf 971:966

Wertingen: Nadine Engelhart 142 Ringe, Dietmar Mayer 142, Michael Thiel 142, Josef Engelhart 139, Susanne Schröder 136, Thomas Thiel 135, Christine Meitinger 135. - Westendorf: Monika Klügl 144 Ringe, Bernhard Leichtle 142, Marianne Herbeck 137, Stefan Wech 136, Josef Kastner 136, Ralf Gudat 136, Patrick Lösel 135

König Ludwig Hirschbach-Possenried – Tell Westendorf 979:971

Hirschbach-Possenried: Christian Leix 143 Ringe, Josef Fischer 142, Matthias Leix 142, Elisabeth Fischer 140, Stefan Sauler 139, Erich Vogler 138, Pauline Vogler 135. - Westendorf: Marianne Herbeck 145 Ringe, Stefan Wech 141, Ralf Gudat 141, Lukas Dorfmüller 138, Richard Strauß 136, Monika Klügl 136, Bernhard Leichtle 134

A-Klasse

Lechtal Herbertshofen – Diana Zusamaltheim 982:973

Herbertshofen: Alisa Kratzl 145 Ringe, Roland Schuster 143, Johannes Schmiedel 141, Wolfgang Radiese 140, Christian Stock 138, Johannes Gump 138, Christian Kratzl 137. - Zusamaltheim: Georg Josef Rauch 143 Ringe, Armin Miller 142, Michael Miller 141, Martin Wagner 140, Daniel Reuter 136, Dominik Reuter 136, Michael Rauch 135

Edelweiß Meitingen – Frohsinn Hohenreichen 954:943

Meitingen: Herwig Töltsch 142 Ringe, Patric Schenkenhofer 142, Martin Gaa 138, Ingeborg Spranger 137, Leonhard Mairle 135, Dieter Töltsch 131, Andreas Wolf 129. - Hohenreichen: Julia Trauner 141 Ringe, Claudia Havel 139, Tobias Humbauer 135, Christoph Hitzler 133, Michael Humbauer 132, Tanja Kerner 132, Bernd Bannert 131

B-Klasse

Unter Uns Erlingen – Waldeslust Oberthürheim 967:943

Erlingen: Robert Kurka 142 Ringe, Armin Dötterl 141, Wolfgang Pötzl 140, Rainer Bartos 139, Alexander Mayr 138, Felix Fischer 136, Reinhold Küchelbacher 131. - Oberthürheim: Andreas Wille 143 Ringe, Daniel Lappler 137, Tobias Wagner 137, Thomas Peikert 135, Bernd Peikert 131, Georg Fink-Mayr 130, Brigitte Lappler 130

Waldeslust Oberthürheim – Gemütlichkeit Geratshofen 952:943

Oberthürheim: Daniel Lappler 141 Ringe, Tobias Wagner 138, Thomas Peikert 137, Martin Höch-stötter 136, Andreas Wille 135, Georg Fink-Mayr 133, Werner Meitinger 132. - Geratshofen: Magdalena Gerblinger 140 Ringe, Andre Dietze 139, Kay Dietze 139, Gabi Helmer 133, Sarah Thoma 132, Bianca Leukefeld 130, Thomas Wörle 130

C-Klasse

Immergrün Wörleschwang – Bergschützen Kühlenthal 939:850

Wörleschwang: Markus Hegele 140 Ringe, Bettina Schneider 137, Ferdinand Hegele 134, Albert Treu 133, Jochen Hörmann 133, Thomas Hartmann 132, Florian Rode 130. - Kühlenthal: Reinhard Müller 135 Ringe, Anna Wenger 134, Franziska Wenger 133, Andreas Meir 128, Leonhard Hagl 121, Niklas Meir 112, Lena Schücker 87

Gemütlichkeit Biberbach – Immergrün Wörleschwang 965:916

Biberbach: Thomas Schilberz 147 Ringe, Corinna Kraus 138, Ronny Leubner 138, Stephan Wiedemann 137, Georg Meierfels 136, Rudolf Egger 135, Leonhard Hampp 134. - Wörleschwang: Thomas Hartmann 137 Ringe, Albert Treu 136, Bettina Schneider 135, Hans Hörmann 131, Markus Hegele 129, Stefan Steppich 124, Max Diesenbacher 124

Gemütlichkeit Gottmannshofen – Ritter Kunz Rischgau 912:942

Gottmannshofen: Werner Schuster 133 Ringe, Franz Keiß 131, Adolf Füssel 131, Wolfgang Skupsch 130, Helga Füssel 130, Ludwig Keiß 129, Wilfried Sailer 128. - Rischgau: Rivana Trost 138 Ringe, Nadine Eisenhofer 137, Caroline Miller 137, Sabrina Kröss 134, Ingrid Kröss 134, Werner Lutz 132, Anton Egger 130

Ritter Kunz Rischgau – Bergschützen Kühlenthal 955:891

Rischgau: Rivana Trost 141 Ringe, Caroline Miller 140, Markus Eisenhofer 137, Markus Eisenhofer 136, Christoph Wagner 135, Philip Baumann 133, Ingrid Kröss 133. - Kühlenthal: Michael Wild 135 Ringe, Kurt Pichelmann 131, Andreas Meir 129, Anna Wenger 128, Niklas Meir 124, Leonhard Hagl 124, Reinhard Müller 120

D-Klasse

Hubertus Ostendorf – Edelweiß Asbach 929:932

Ostendorf: Jessica Brunner 139 Ringe, Josef Braun 136, Julia Lindemeyr 133, Benedikt Mayer 131, Christian Schemberg 131, Markus Königsdorfer 130, Uschi Pröll 129. - Asbach: Gabriele Ludwig 142 Ringe, Matthias Bauer 138, Hermine Reiner 133, Alexander Graber 131, Thomas Reiner 131, Franz Glenk 129, Franz Strasser 128

Burgschützen Markt – Hubertus Ostendorf 934:935

Markt: Petra Glink 138 Ringe, Andrea Demharter 138, Christian Dumler 137, Wilhelm Jaumann 134, Gabi Dumler 131, Thomas Hagenbusch 130, Peter Rager 126. - Ostendorf: Josef Braun 139 Ringe, Markus Königsdorfer 137, Benedikt Mayer 135, Jessica Brunner 133, Christian Schemberg 131, Uschi Pröll 131, Julia Lindemeyr 129

E-Klasse

Eichenlaub Zusamzell – Frohsinn Wengen 925:870

Zusamzell: Bernd Dietrich 140 Ringe, Rudolf Saule 136, Werner Glenk 136, Andrea Schneller 135, Franz Dietrich 132, Erwin Kaminski 123, Joachim Hartl 123. - Wengen: Thomas Hohenacker 135 Ringe, Michael Rathgeber 135, Alexander Thoma 125, Andreas Krebs 120, Gunther Langenmair 119, Markus Kratzer 118, Rita Kratzer 118

Eichenlaub Zusamzell – Waldeslust Eisenbrechtshofen 920:883

Zusamzell: Bernd Dietrich 136 Ringe, Rudolf Saule 135, Andrea Schneller 132, Markus Kraus 130, Thomas Käßmair 129, Werner Glenk 129, Tim Proschinger 129. - Eisenbrechtshofen: Carina Scharpf 137 Ringe, Julia Miller 132, Michael Kempter 130, Erich Dollinger 124, Christoph Höld 122, Reinhold Eser 120, Milena Scharpf 118

Themen folgen