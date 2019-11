29.11.2019

Bocksberg und Buttenwiesen stellen beste Einzelschützen

Sabine Gieß und Bernd Matthiesen erzielen mit dem Luftgewehr jeweils 148 Ringe

Im Rundenwettkampf der Gauoberliga zeichnet sich nach vier Durchgängen ein packendes Duell um den Klassenerhalt zwischen „Falkenhorst“ Wortelstetten und „Grüner Baum“ Buttenwiesen ab. Beide Teams sind noch immer ohne Punktgewinn. Zuletzt hielt Buttenwiesen aber bei der Niederlage in Unterschöneberg gut dagegen, 982 Ringe reichten aber letztlich nicht, um zu punkten. Mit Bernd Matthiesen stellte „Grüner Baum“ aber den besten Akteur, der im Schützengau Wertingen zuletzt an den Stand trat. Er kam beim Duell in Unterschöneberg auf starke 148 Ringe und war damit um zwei Ringe besser als der beste Schütze der Gastgeber, Tim Leutenmaier.

Beste Dame in der vergangenen Woche mit ebenfalls 148 Ringen: Sabine Gieß von „Ritterburg“ Bocksberg. Dabei schießt ihr Team „nur“ in der B-Klasse. Das Top-Ergebnis von Gieß konnte aber die Niederlage ihrer Mannschaft in Oberthürheim nicht verhindern. Mit Elisabeth Fischer, die im Wettkampf bei „Eustachius“ Frauenstetten 147 Ringe für ihr Team aus Hirschbach-Possenried erzielte, machte eine weitere Schützin auf sich aufmerksam. Sie hatte wesentlichen Anteil am Auswärtserfolg ihrer Mannschaft. Damit übernahmen die „König-Ludwig“-Schützen die Tabellenführung in der Gauklasse. (her)

Immergrün Unterschöneberg – Grüner Baum Buttenwiesen 995:982

Unterschöneberg: Tim Leutenmaier 146 Ringe, Gisela Leutenmaier 145, Melanie Rättig 144, Benedikt Rättig 142, Claudia Rolle 141, Jonas Hörmann 139, Simon Litzel 138. - Buttenwiesen: Bernd Matthiesen 148 Ringe, Michael Fackler 145, Markus Rager 139, Mario Walz 139, Michael Malte 138, Lukas Müller 137, Alexander Müller 136.

Gemütlichkeit Langenreichen – Tirol Hettlingen 977:984

Langenreichen: Michaela Rechner 146 Ringe, Stefan Hirn 144, Georg Deisenhofer 143, Peter Neuner 138, Stefanie John-Regler 137, Norbert Stegmiller 135, Franziska Wiedenmann 134. - Hettlingen: Michael Sinning 146 Ringe, Thomas Mayrböck 144, Martin Sinning 142, Stefan Mayrböck 141, Johannes Gaugler 138, Martin Mayrböck 137, Bianca Kallenbach 136.

Hubertus Pfaffenhofen – Tell Lauterbach 988:965

Pfaffenhofen: Rudolf Krach 145 Ringe, Martin Wenger 144, Jürgen Mayr 142, Gerlinde Stöckinger 142, Mario Müller 141, Anton Wenger 139, Johanna Mayerle 135. - Lauterbach: Jasmina Rigel 146 Ringe, Stefanie Weiß 139, Fabian Keis 139, Johannes Seefried 138, Gaudentius Rathgeber 138, Francisca Miraldo dos Santos 133, Florian Scherer 132.

Eustachius Frauenstetten – König Ludwig Hirschbach-Possenried 969:988

Frauenstetten: Josef Wenger 142 Ringe, Andrea Aumiller 142, Ulrich Wenger 140, Bernhard Österle 139, Franziska Haas 138, Walter Schurer 135, Tobias Haas 133. - Hirschbach-Possenried: Elisabeth Fischer 147 Ringe, Matthias Leix 142, Pauline Vogler 142, Stefan Sauler 142, Josef Fischer 141, Michael Wenger 140, Erich Vogler 134.

Lechtal Herbertshofen – Edelweiß Meitingen 968:962

Herbertshofen: Alisa Kratzl 142 Ringe, Johannes Schmiedel 141, Christian Kratzl 140, Anna Schulz 140, Wolfgang Radiese 137, Johannes Gump 136, Roland Schuster 132. - Meitingen: Julian Schenkenhofer 142 Ringe, Martin Töltsch 141, Dieter Töltsch 138, Herwig Töltsch 137, Ingeborg Spranger 137, Peter Piersciecki 134, Alfred Gartner 133.

Frohsinn Hohenreichen – Tell Ehingen 930:968

Hohenreichen: Tobias Humbauer 140 Ringe, Claudia Havel 135, Julia Trauner 134, Christoph Hitzler 131, Stefan Meyer 131, Manuela Baumann 130, Alexander Weigl 129. - Ehingen: Armin Belli 142 Ringe, Georg Mordstein 140, Melanie Liepert 140, Nadine Schuster 139, Michael Köbinger 136, Albert Kukula 136, Martin Kuchenbaur 135.

Waldeslust Oberthürheim – Ritterburg Bocksberg 957:943

Oberthürheim: Daniel Lappler 140 Ringe, Tobias Wagner 140, Alexander Fink-Mayr 137, Thomas Peikert 137, Andreas Wille 135, Georg Fink-Mayr 134, Brigitte Lappler 134. - Bocksberg: Sabine Gieß 148 Ringe, Marion Häußler 140, Margit Behringer 135, Josef Langenmair 133, Kathrin Kitzinger 130, Franz-Xaver Häußler 129, Andrea Sapper 128.

Gemütlichkeit Geratshofen – Gemütlichkeit Sontheim 941:953

Geratshofen: Andre Dietze 140 Ringe, Kay Dietze 137, Thomas Wörle 137, Hannah Gerblinger 133, Sarah Thoma 132, Gabriele Gerblinger 131, Gabi Helmer 131. - Sontheim: Alina Balletshofer 142 Ringe, Angelina Langenmaier 141, Andreas Miller 138, Markus Langenmaier 137, Johannes Egger 133, Robert Langenmaier 133, Susanne Langenmaier 129.

Gemütlichkeit Geratshofen – Ritterburg Bocksberg 942:935

Geratshofen: Kay Dietze 141 Ringe, Gabi Helmer 137, Thomas Wörle 136, Nathalie Gerneth 135, Rebecca Leukefeld 132, Sandra Kaim 131, Daniela Dietze 130. - Bocksberg: Sabine Gieß 138 Ringe, Marion Häußler 137, Margit Behringer 135, Josef Langenmair 135, Kathrin Kitzinger 134, Rita Heiß 129, Franz-Xaver Häußler 127.

Gemütlichkeit Biberbach – Gemütlichkeit Gottmannshofen 955:919

Biberbach: Leonhard Hampp 145 Ringe, Thomas Schilberz 143, Corinna Kraus 139, Georg Meierfels 136, Ronny Leubner 133, Rudolf Egger 131, Natalie Peukert 128. - Gottmannshofen: Ludwig Keiß 139 Ringe, Adolf Füssel 135, Franz Keiß 133, Werner Schuster 130, Wolfgang Skupsch 130, Wilfried Sailer 126, Dirk Hansmann 126.

Hubertus Ostendorf – Hallodri Laugna 919:934

Ostendorf: Uschi Pröll 137 Ringe, Siegfried Liebsch 134, Jessica Brunner 134, Benedikt Mayer 131, Julia Lindemeyr 130, Markus Königsdorfer 127, Alexander Brunner 126. - Laugna: Roland Egger 143 Ringe, Christine Gebele 135, Annika Bartsch 134, Stefan Fackler 132, Arthur Gebele 132, Manfred Egger 131, Thomas Gebele 127.

Burgschützen Markt – Gemütlichkeit Allmannshofen 936:953

Markt: Andrea Demharter 138 Ringe, Wilhelm Jaumann 135, Petra Glink 134, Johanna Glink 133, Helmut Meister 133, Thomas Hagenbusch 132, Wilhelm Kraus 131. - Allmannshofen: Stefan Deininger 139 Ringe, Matthias Hammerl 139, Manuela Abt 138, Julia Berchtenbreiter 136, Daniel Hilble 136, Jürgen Abt 134, Michael Stiglmeir 131.

Eichenlaub Zusamzell – Tell Roggden 911:943

Zusamzell: Werner Glenk 134 Ringe, Markus Kraus 133, Andrea Schneller 132, Bernd Dietrich 132, Franz Dietrich 127, Günther Goldbach 127, Erwin Kaminski 126. - Roggden: Sonja Mengele 142 Ringe, Daniel Klaiss 138, Sandra Nitschke 134, Bettina Kaim 133, Markus Gerstmayr 133, Josef Mayr 133, Frank Nitschke 130.

Ganghofer Hegnenbach – Bavaria Baiershofen 903:832

Hegnenbach: Ulrike Milde 133 Ringe, Rainer Dieminger 130, Jeannette Diener 129, Mario Reinelt 129, Sarah Birzele 129, Kathrin Erdhofer 128, Jürgen Milde 125. - Baiershofen: Katrin Briemle 129 Ringe, Christian Fischer 124, Sebastian Bunk 120, Nikolaus Schulz 117, Peter Lechner 115, Christina Lechner 114, Christopher von Thaden 113.

Themen folgen