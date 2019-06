vor 39 Min.

Da waren es nur noch drei

Neueinteilung im Kreis Augsburg beschert den Mannschaften aus der Region weniger Derbys in der Kreisklasse Nordwest

Eingeteilt sind die Fußball-Ligen für die kommende Saison auch in der Region Augsburg. Verlassen haben den Fußball-Kreis der SV Ehingen-Ortlfingen und die SG Zusamzell-Reutern, welche in den Kreis Donau gewechselt sind (wir berichteten). Die größte Überraschung ist, dass der SSV Margertshausen in der kommenden Saison in der Kreisklasse Augsburg an den Start geht. Das Team hätte normalerweise in der Kreisklasse Augsburg Nordwest gespielt. Doch in der Kreisklasse Augsburg fehlte ein Team, um das 14er-Feld vollzumachen. Ebenfalls im Nordwesten wollte Aufsteiger TSV Fischach mit seinem Spielertrainer Markus Bröll (ehemals SV Erlingen) spielen, doch auch das lehnte der Verband ab. Mit der zweiten Mannschaft des TSV Meitingen, dem TSV Welden und dem FC Emersacker sind nur noch drei Teams aus der Region in dieser Liga vertreten.

Hingegen spielt ein halbes Dutzend Mannschaften aus der Umgebung in der A-Klasse Nordwest. Die beiden Absteiger TSV Herbertshofen und SV Erlingen sowie Aufsteiger SG Wörleschwang können sich ab Anfang August mit dem SC Biberbach, dem VfL Westendorf und dem SV Nordendorf duellieren. Nachfolgend die zusammengestellten Spielklassen im Überblick: (her)

Kreisliga AugsburgFC Horgau, TSV Zusmarshausen, TSV Täfertingen, TSV Göggingen, SpVgg Westheim, FC Haunstetten, Kissinger SC, FC Königsbrunn, TSV Dinkelscherben, SpVgg Lagerlechfeld, TSV Kriegshaber, SpVgg Langerringen, TSV Schwabmünchen II, SSV Anhausen.

Kreisliga OstSSV Alsmoos-Petersdorf, BC Rinnenthal, TSV Pöttmes, TSV Burgheim, SC Griesbeckerzell, DJK Langenmosen, FC Gerolsbach, SV Feldheim, TSV Firnhaberau, BC Aichach, TSV Dasing, SV Thierhaupten, TSG Untermaxfeld, SC Mühlried.

Kreisklasse Augsburg Nordwest SpVgg Auerbach-Streith., TSV Steppach, TSV Leitershofen, TSG Stadtbergen, TSV Meitingen II, TSV Welden, TSV Lützelburg, SV Ottmarshausen, VfR EM Foret, FC Emersacker, Bärenkeller, TSV Neusäß II, TSV Diedorf.

Kreisklasse Augsburg SüdFC Kleinaitingen, FSV Inningen, FSV Wehringen, ASV Hiltenfingen, TSV Walkertshofen, FSV Großaitingen, SSV Margertshausen, TSV Ustersbach, TSV Königsbrunn, TSV Fischach, SV Schwabegg, SV Untermeitingen, SpVgg Langenneufnach, SG DJK Göggingen.

A-Klasse Augsburg Nordwest SV Erlingen, FC Langweid, TSV Dinkelscherben II, SV Achsheim, TSV Zusmarshausen II, SV Adelsried, SV Wörleschwang, SC Biberbach, TSV Herbertshofen, SpVgg Auerbach-Streith. II, VfL Westendorf, SV Nordendorf, FC Horgau II.

B-Klasse Augsburg Nordwest

CSC Batzenhofen-Hirb., TSV Ellgau,

Hainhofener SV II, SV Bonstetten, SSV Anhausen III, TSV Diedorf II, TSV Lützelburg II, TSV Steppach II, TSG Stadtbergen II, TSV Leitershofen II, TSV Welden II, FC Emersacker II, SpVgg Deuringen II.

B-Klasse Augsburg West SC Biberbach II, TSV Herbertshofen II, VfL Westendorf II, FC Langweid II, Cosmos Aystetten II, CSC Batzenhofen-Hirb. II, SV Gablingen II, SV Erlingen II, SV Achsheim II, SG Nordendorf II/Ellgau II, SV Adelsried II, TSV Gersthofen II, DJK West II, FC Hochzoll II.

