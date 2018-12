15.12.2018

Das Handball-Jahr mit einem Sieg beenden Lokalsport

Ein letztes Mal in diesem Jahr will der Trainer der Wertinger Handball-Frauen, Michael Stumpf, seine Motivationskünste auspacken, um beim Gastspiel in Aichach Erfolg zu haben.

Frauenteam des TSV Wertingen winkt mit Erfolg in Aichach Rang zwei

lTSV Wertingen: Im letzten Spiel des Jahres müssen die Wertinger Bezirksoberliga-Handballerinnen am Samstagabend zum direkten Tabellennachbarn nach Aichach. Hier wird sich zeigen, ob sich das Team von Coach Stumpf auch gegen den Aufstiegskandidaten behaupten kann. Im Falle eines Sieges beenden die Zusamstädterinnen das durchaus erfolgreiche Jahr mit Rang zwei. Im Falle einer Niederlage müsste man sich mit acht Minuspunkten und Platz drei ins neue Jahr verabschieden. Spielbeginn in der Turnhalle am Gymnasium ist um 17.15 Uhr. (garm)

Die Handballer des TV Gundelfingen empfangen am Sonntag um 17 Uhr den TSV Gersthofen zum Hinrunden- und Jahresabschluss in der Kreissporthalle. Nach zehn Siegen aus zehn Bezirksoberliga-Spielen geht der TVG als klarer Favorit in die Begegnung mit dem Tabellenvorletzten aus Gersthofen. Unterschätzt werden darf der Gast jedoch nicht, denn auch Gersthofen konnte vor Wochenfrist beim Sieg gegen Aichach Selbstvertrauen tanken. „Wir konzentrieren uns nur auf uns und versuchen, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen“, gibt der wieselflinke Rückraumakteur Markus Schreitt die Marschroute vor. Ein paar Spieler konnten während der Woche krankheitsbedingt nicht trainieren, jedoch sollten auch am Sonntag alle Spieler zur Verfügung stehen. Das letzte Spiel in diesem Jahr beendet zugleich die Hinrunde.

Am Sonntag muss die Damen-Erste des TV Gundelfingen dafür zum Siebtplatzierten TS Herzogenaurach II fahren. Mit einem Sieg würde das Team voraussichtlich noch weiter Richtung Tabellenmittelfeld klettern und den zwölften Platz hinter sich lassen. Gundelfingen ist jedoch gewarnt. Auch wenn die Gastgeber lediglich drei Punkte mehr zu verzeichnen haben, so sind die Umstellung auf Harz und das Heimspiel für Herzogenaurach II doch entscheidende Faktoren, die den Gundelfingerinnen nicht gerade in die Karten spielen. Das Team will dennoch nichts unversucht lassen und auf dem Sieg gegen Regensburg II aufbauen.

Endet das Spiel für Gundelfingen erfolgreich, hätten sie sich für die Pause bis zum 26. Januar ein Polster verschafft, auf dem sie sich zwar noch nicht ausruhen können, allerdings würde der Anschluss zum Mittelfeld gewahrt bleiben. Anspiel ist am kommenden Sonntag um 12 Uhr in der Sporthalle am Gymnasium in Herzogenaurach (Burgstaller Weg 20). (vmö)

