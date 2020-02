vor 59 Min.

Das Preisgeld wird aufgestockt

Wenn in einer Klasse mehr als 60 Schützen teilnehmen, gibt es mehr Prämien. Am Donnerstag erfolgt das Eröffnungsschießen in Binswangen, Buttenwiesen und Unterschöneberg

Von Brigitte Bunk

Am kommenden Donnerstag, 27. Februar, startet wieder das Gauschießen im Schützengau Wertingen. An sechs Abenden (siehe Info), haben die Schützen die Möglichkeit, in den Schießlokalen in Binswangen, Buttenwiesen, Emersacker, Langenreichen und Unterschöneberg mit der Luftpistole oder dem Luftgewehr, mit oder ohne Schießhilfe teilzunehmen.

Dabei werden auch die vier neuen Gaukönige ermittelt. Insgesamt 4600 Euro Preisgeld wird in den verschiedenen Klassen ausgeschüttet. Neu ist dieses Jahr, dass das Preisgeld in einer Klasse aufgestockt wird, wenn mehr als 60 Schützen teilnehmen, erklärt Stefan Mayrböck, der seit acht Jahren der zuständige Referent für das Gauschießen ist. Den größten Unterschied zur Anfangszeit kann er schnell benennen: „Anfangs habe ich in jedes Schießlokal schwere Holzkisten mit Scheibenmaterial und den Listen gebracht.“ Alles musste am Aschermittwoch vor Ort sein. Inzwischen startet der Wettbewerb nicht nur einen Tag später, also am Donnerstag, sondern er wird auch auf elektronischen Schießständen ausgetragen.

Damit wird das Handling leichter für den Hettlinger: „Es war immer ein Ratespiel, wie viele Scheiben in jede Kiste gepackt werden müssen, die durften ja nicht ausgehen.“ Jetzt ist in der Tasche gerade mal ein Ringbuchordner mit einem USB-Stick, dazu Spendenquittungen und Infos sowie die Tagesabrechnung. Im Vorfeld hat sich Stefan Mayrböck mit Stefan Wech abgesprochen. Bei dem Westendorfer laufen auch die Ergebnisse zusammen. Und um zu wissen, ob derjenige auch teilnahmeberechtigt ist, hat er die aktuellen Mitgliederdatensätze bereits an die Schießlokale geschickt. Nur wer spätestens seit dem 1. Februar seinen Erstverein im Sportschützengau Wertingen hat, darf teilnehmen. Auf der schriftlichen Einladung, die jedem Verein zugegangen ist, sind dieses Jahr auch zwei QR-Codes aufgedruckt. Der eine leitet denjenigen, der mit der passenden Handy-App darauf zeigt, auf die Seite im Internet, auf der die Vereine für die entsprechende Zahl an Teilnehmern die Schießstände im gewünschten Schießlokal reservieren können. Das ist einerseits praktisch, weil die Gastgeber dann wissen, wie viele Mitglieder sie ungefähr für die Standaufsicht brauchen und diejenigen, die zum Schießen kommen, müssen keine langen Wartezeiten in Kauf nehmen. Doch auch für diejenigen, die sich spontan entschließen, an einem Abend an den Stand zu treten, kann die Liste eine Hilfe sein. Stefan Mayrböck erläutert: „Die suchen sich dann einfach ein Schießlokal aus, in dem wenige gemeldet sind.“ Ein weiterer QR-Code ist noch auf der Einladung zu finden, damit können nach dem Wettbewerb die Ergebnislisten eingesehen werden. Doch vier Ergebnisse, auf die alle gespannt sind, werden da nicht ersichtlich sein. Die Gaukönige werden erst bei der Königsproklamation am Donnerstag, 26. März, bekannt gegeben. Die beginnt dann um 19 Uhr im Schützenheim Binswangen.

