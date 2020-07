vor 2 Min.

Den Nachbarn mit auf den Platz geholt

U14 des TC Frauenstetten jetzt in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Unterthürheim

Der Turnierplan des Bayerischen Tennisverbandes wollte es so: Beide im Spielbetrieb befindlichen Mannschaften des TC Frauenstetten mussten am gleichen Wochenende gegen den TC Oettingen antreten. Einmal zuhause und einmal auswärts. Und auch die Punkte wurden geteilt. Ein Sieg für Frauenstetten, einer für Oettingen, so lautet die Wochenendbilanz.

Die Herren 1 traten in Oettingen an. Nach den Einzeln sah es noch sehr vielversprechend aus. Gerhard Hillenmeyer und Mannschaftsführer Felix Aumiller konnten deutlich gewinnen, Jonas Tochtermann gewann eine umkämpfte Begegnung nervenstark im Match-Tiebreak. Nach den Einzeln stand es also 3:3. Normalerweise keine schlechte Ausgangsbasis für die Doppel. Aber alle drei Matches gingen teilweise klar an die Gegner. Das bedeutete eine 3:6-Niederlage und die Tabellenführung für Oettingen. Der TCF steht mit 2:4 Punkten auf Platz vier. In der Pause bis zum 26. Juli heißt es jetzt also: Intensives Doppeltraining.

Nach der letztwöchigen Niederlage sollte gegen die auch noch sieglosen TC Oettingen 2 bei den Knaben 14 jetzt ein Sieg her. Das Heimspiel fand in Unterthürheim statt. Warum Unterthürheim? Beim TCF hat sich im vorausgegangenen Winter etwas getan. Die Jugendleiter, Frank Greiner und Birgit Eser, haben sich mit dem Abteilungsleiter des TSV Unterthürheim, Martin Lerch, ausgetauscht. Und herausgekommen ist eine Spielgemeinschaft (SG) aus beiden Vereinen. Aus dieser Verbindung ist die U14, aber auch die Bambini U10 entstanden, die aber coronabedingt für den Spielbetrieb abgesagt werden musste. Bereits nach den Einzeln waren die Weichen auf Sieg gestellt. Niklas Enkelmann (Unterthürheim) gewann an Nummer eins im Match-Tiebrak. Florian Eser und Jonas Mayershofer (Unterthürheim) konnten ihre Duelle deutlich gewinnen. Mit einem eigentlich beruhigenden 3:1-Zwischenstand ging es in die Doppel. Diese mussten aber beide in der Verlängerung entschieden werden. Enkelmann/Eser behielten letztendlich die Nerven und holten den entscheidenden Punkt zum 4:2 Sieg, während Amelie Hillenmeyer/Lilli Büchele knapp verloren. 2:2 Punkte bedeuten jetzt Platz fünf in der Tabelle der Kreisklasse 1. Bereits kommenden Freitag geht es weiter. Mit dem schweren Heimspiel gegen die noch verlustpunktfreie SSV Bobingen. (kja)

