Der Joker dreht dreimal erfolgreich ab

Meitingens René Heugel Mann des Tages beim 5:2 gegen Thannhausen

Von Nicolai Vrazic

Meitingen. Es scheint, als haben sich die Akteure des TSV Meitingen die schroffe Kritik ihres Trainers Pavlos Mavros zu Herzen genommen. Beim Bezirksligaspiel gegen die TSG Thannhausen sah man vor allem in der zweiten Hälfte eine ganz andere Meitinger-Mannschaft, als noch gegen den SC Bubesheim vergangene Woche. Letzten Endes ging der 5:2 (1:1) Heimsieg jedoch auf René Heugel, der die letzten Tage noch mit Grippe im Bett lag, gegen das Tabellenschlusslicht aber binnen acht Minuten einen lupenreinen Hattrick schnürte. Doch dazu später mehr.

Viel wurde wieder einmal in den Lechauen geredet und keiner war sich sicher, ob es diesmal etwas bewirken würde. Doch bereits nach 25 Minuten war eine drastische Verbesserung im Meitinger Spiel zu sehen. Vor allem die vor Tagen noch kritisierten Nemanja Ranitovic und Abdourahmane Ayanda blühten förmlich auf. Letzterer erzielte nach einem Freistoß vom frisch verheirateten Mark Huckle per Kopf den längst überfälligen Führungstreffer (25.). Die Spielanteile gehörten zu 90 Prozent dem Gastgeber, der durch Matthias Schuster in der Folge jedoch gute Chancen ungenutzt ließ (28./32.). Wenn man eines dem Tabellenschlusslicht jedoch zugutehalten muss, ist es die enorme Effizienz im Abschluss. Denn durch die erste Möglichkeit glichen die Gäste prompt aus. Mit der Mithilfe von TSV-Schlussmann Daniel Wagner, der das Spielgerät nach einem Freistoß nur nach vorne abwehrte, erzielte Leutrim Tafaj den Ausgleich (43.).

Mit der Einwechslung von René Heugel änderte sich nach der Halbzeitpause alles. Nachdem Schuster vor dem Tor wieder etwas unglücklich aussah, erzielte Heugel nach einer guten Vorarbeit von Alexander Heider den abermaligen Führungstreffer (55.). Dass der noch erkältete 23-Jährige binnen weniger Minuten zwei Mal nachlegen würde, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu ahnen.

Ein Abbild des ersten Tores, diesmal vorbereitet durch Ranitovic, erhöhte Heugel nur 60 Sekunden nach seinem ersten Treffer erneut. Den dritten Streich erarbeitete sich Heugel letztlich selbst, indem er einen zu kurzen Rückpass abfing, TSG-Torhüter Ozan Hakin umkurvte und zum 4:1 einnetzte (63.). Mit dem 5:1 stellten Ranitovic und Ayanda alle Kritiker stumm. Ranitovic mit der Vorarbeit, Ayanda mit seinem dritten Saisontor (70.). Eine kleine Unachtsamkeit in der Defensive bescherte dem Tabellenschlusslicht aus Westschwaben durch Michael Müller fünf Minuten vor Schluss noch das 5:2.

TSV Meitingen: Wagner, Bauer, Fichtner, Lang, Schuster, Ranitovic, Heider, Ayanda, Huckle (66. Wolf), Lettrari (46. Heugel), Chouloulidis (61. Bader).

TSG Thannhausen: Hakin, L. Walter, T. Walter (23. Haboubi), Grmaca (59. Gedikli), Müller, Yildiz, Yilmaz, Rrezja, Abuska, Stempfle, Tafaj (82. Scheppach).

Tore: 1:0 Ayanda (25.), 1:1 Tafaj (43.), 2:1 Heugel (55.), 3:1 Heugel (57.), 4:1 Heugel (63.), 5:1 Ayanda (70.), 5:2 Müller (84.). – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Barbara Karmann (Neuburg)

