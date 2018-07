20:51 Uhr

Der TSV Wertingen darf den Cup behalten Lokalsport

Zum Gruppenbild formierten sich die beiden Endspiel-Kontrahenten TSV Wertingen (rote Trikots) und SSV Dillingen mit den Offiziellen vor dem Anpfiff in Weisingen.

Fußball-Sparkassencup: 1:1 nach regulärer Spielzeit gegen Dillingen. Elfmeterschießen musste das Endspiel entscheiden.

Von Günther Hödl

Dieser Pokalwettbewerb hat Tradition: Bereits seit 1977 wird der Fußball-Sparkassencup zwischen den Mannschaften des Landkreises Dillingen ausgespielt. 32 machten heuer mit – und hatten wieder einen guten Formtest in der Vorbereitung auf die neue Punktrunde. Der Sieger 2018 nach Elfmeterschießen heißt TSV Wertingen (1:1/5:4). Endspiel-Gegner bei hochsommerlichen Temperaturen vor 250 Zuschauern am gestrigen Dienstagabend in Weisingen war die SSV Dillingen.

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Wertingens Christoph Prestel die Kugel aus 40 Metern an die Latte setzte (4.). Das 1:0 fiel aber auf der Gegenseite: Dillingens Tamas Belogh vollstreckte nach einem Eckball für seinen Kreisklassisten (13.). Der Ausgleich der leicht überlegenen Wertinger Kreisligisten ließ nicht lange auf sicher warten, TSV-Torjäger Nicolas Korselt staubte ab – 1:1 (20.). Die restliche erste Hälfte war von etlichen Fouls, Gelben Karten, Auswechslungen und einer elfmeterverdächtigen Situation im Wertinger Strafraum (41.) geprägt.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nicht viel am Spiel beider Mannschaften. Wertingen kam gegen Ende der regulären Spielzeit nicht mehr so gefährlich in den SSV-Strafraum, die Hitze forderte ihren Tribut. Auch vier Minuten Nachspielzeit brachten keine Entscheidung. Die musste damit im Elfmeterschießen fallen – mit Wertingen als Gewinner.

Die Siegerehrung nahmen Spielleiter Franz Bohmann und Vorstandsmitglied Martin Jenewein vom Titelsponsor Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen vor. Der TSV Wertingen stand schon zum sechsten Mal im Endspiel – und darf nach Triumph Nummer fünf den Cup behalten. Für den Sieger gab es neben dem Pokal auch 300 Euro in die Vereinskasse, die Verlierer können sich mit 200 Euro Prämie trösten.

SSV Dillingen: Körber; Treff, Goldau, Balogh, Jaud, Riedinger, Ciechomski, Kasumi, Völker, Isufi, Masciulli; Neustätter, Regel, Manzano Vela, Griechbaum, Gallapeni

TSV Wertingen: Scherl; Prestel, Laubmeier, Beham, Haase, Eising, Winkler, Korselt, Hempel, Jaumann, J. Wiedemann; Potnar, Freundlinger, A. Wiedemann, Meier, Schiermoch

Tore: 1:0 Tamas Belogh (13.), 1:1 Nicolas Korselt (20.); Elfmeterschießen (Dillingen beginnt): Balogh verschießt, 0:1 Beham, 1:1 Völker, 1:2 Hempel, 2:2 Kasumi, Korselt verschießt, Isufi verschießt, 2:3 Prestel, 3:3 Goldau, 3:4 Jaumann; Gelb-Rot: Lars Jaud (SSV/86.); Schiedsrichter: Felix Wagner (SSV Glött); Zuschauer: 250 (in Weisingen)

