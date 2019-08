vor 33 Min.

Der Urlaub ist vorbei

Die Panther-Profi kehren nach Augsburg zurück

Für die ausländischen Profis der Augsburger Panther ist der Sommer in der Heimat schon zu Ende. Am vergangenen Donnerstag traf der erste Spieler aus Übersee am Flughafen München ein. Neuzugang Mitch Callahan machte den Auftakt, am späten Nachmittag wurde er in Augsburg erwartet. Unfreiwillig verlängert hat Torwart Olivier Roy seinen Aufenthalt in Kanada. Er musste sich in seiner Heimat wegen einer Blinddarmerkrankung einem arthroskopischen Eingriff unterziehen. Die erste offizielle Trainingseinheit findet am Freitag, 9. August im Curt-Frenzel-Stadion statt. (WZ)

