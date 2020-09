vor 21 Min.

Der Weg war frei für Überraschungen

Mila Wiedemann und Christian Holzheuer sind neue Vereinsmeister beim TC Wertingen

Von Klaus-Peter Knospe

Ganz anders als in früheren Jahren liefen in Zeiten der Corona-Einschränkungen die Vereinstitelkämpfe des Tennis-Clubs Wertingen ab. Allerdings hat sich das neue Konzept bewährt, Doppelwettkämpfe und die Einzelmeisterschaften jeweils komprimiert an einem Wochenende auszutragen. Nach den Doppeln (wir berichteten) kämpften nun Damen und Herren um die Einzeltitel.

Allerdings waren die besten Spielerinnen und Spieler nicht am Start, ohne Punktrunden hatten sie wohl auch keine Lust auf Titelkämpfe. So war der Weg frei für Überraschungen und für neue Vereinsmeister. Der Spaß war jedenfalls vorhanden und Andreas Unger wieder ein umsichtiger Organisator. Selbst das richtige Wetter hatte er bestellt.

Sportwart Andreas Schober freute sich bei der Siegerehrung über die trotz allem gelungenen Meisterschaften und ehrte verdiente Meister. Besonders glücklich war Mila Wiedemann, die bei den Damen das vollendete, was ihr vor einem Jahr verwehrt blieb, nämlich TCW-Meisterin zu werden. 2019 machte ihr das Talent Patricia Weißkirchen einen Strich durch die Rechnung, diesmal ließ Mila Wiedemann den Konkurrentinnen keine Chance, sie gewann alle Spiele. Im Finale stand sie wieder einer jungen Spielerin gegenüber, nämlich Anna-Lena Wiedemann (nur entfernt verwandt), doch diesmal war das Endspiel beim 6:0 und 6:1 eine klare Sache für Mila. Bei den Herren war es keine so klare Angelegenheit. 15 Spieler duellierten sich zunächst in drei Gruppen, ehe es K.-o.-Runden mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale gab. Die erste Überraschung lieferte schon das Viertelfinale, als der an Nummer zwei gesetzte Norbert Gollmitzer mit 1:6 und 3:6 Dusan Bogojevic unterlag. Beinahe hätte die Nummer eins, Christian Holzheuer, das gleiche Schicksal ereilt, aber er zog in einem hochdramatischen Match beim 2:6, 6:2, 11:9 gegen Ulli Kluger den Kopf aus der Schlinge. Damit war der Weg zum Titel frei. Im Halbfinale setzte er sich gegen Bogojevic (7:6, 6:3) durch und traf im Finale auf Andreas Unger, der leichteres Spiel hatte, denn sein Gegner im Halbfinale, Ulli Bacher, musste wegen Verletzung aufgeben. Im Finale behielt schließlich Holzheuer gegen Unger mit 7:5, 6:4 das bessere Ende für sich und wurde wie Mila Wiedemann erstmals Vereinsmeister beim TCW. Duplizität der Ereignisse, beide spielen noch nicht allzu lange in Wertingen, was wiederum beweist, dass der TCW immer wieder auch neue Impulse von außen bekommt.

Die Vereinsmeisterschaften waren der Abschluss der sportlichen Veranstaltungen auf der schmucken Anlage auf dem Judenberg für diese Saison, im nächsten Jahr können sogar Jubiläumsmeister gekürt werden, weil der TC Wertingen sein 50-jähriges Bestehen feiert. Da werden Erinnerungen an die Feiern zum 25. Jubiläum geweckt, als der Creaton-Cup ein Sport-Höhepunkt im Landkreis Dillingen war. Doch der Blick auf die Vergangenheit ist vorerst Zukunftsmusik.

