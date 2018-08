Die Spitze hart erarbeitet

23:05 Uhr

Fußball-KK Nord II: SSV Dillingen dank 1:0 neuer Tabellenführer.

Schretzheim II – Wortelst. 2:0. Nach dem ersten Dreier für die zweite Mannschaft des BCS war die Freude groß und auch eine gewisse Erleichterung bei allen Beteiligten zu spüren. Die Heimelf ging bereits in der 12. Minute durch Timo Langer in Führung. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit dieser Fußball-KK-Nord-II-Partie wurden auf beiden Seiten beste Gelegenheiten vergeben. Danach drängte Wortelstetten auf den Ausgleich, scheiterte ein ums andere Mal an der sicher stehenden Abwehr um Torhüter T. Mayerle. Angetrieben von Spielertrainer Sezgin Er konnte sich der BCS aus der Umklammerung befreien und erzielte durch Emre Yüce das 2:0 (70.). Die Gäste gaben nie auf, blieben aber an diesem Nachmittag ohne Torerfolg. (ek)

Wertingen II – Eggelstetten 1:0. Gegen den offensivstarken Gast, dem in zwei Spielen bereits zehn Tore gelungen waren, stand bei den Hausherren dank sicherer Defensive die Null. Wertingen ließ wenig Chancen zu, kam selbst aber auch nur selten zu gefährlichen Möglichkeiten. Insgesamt geht der Sieg jedoch in Ordnung, der entscheidende Treffer fiel in der 82. Minute durch Markus Weigl. Der Angreifer, der schon drei Saisontore auf dem Konto hatte, sorgte für den Siegtreffer. Am Strafraum nahm er den Ball gut an, schaute den Torwart aus und lupfte den Ball über den Schlussmann. (dolld)

Unterringingen – Oberndorf 1:1. Wenig Respekt zeigten die Hausherren beim Auftritt von Tabellenführer Oberndorf. Mit einer engagierten Leistung gingen die Unterringinger durch Steffen Epple (21.) in Führung. Ein verwandelter Handelfmeter kurz nach Seitenwechsel durch Tolga Yildiz führte letztlich zur 1:1-Punkteteilung. (js)

Bäumenheim – Binswangen 0:0. Gleich zu Beginn setzten die Gäste mit zwei Möglichkeiten die Akzente, doch Bäumenheim ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und konnte durch seine Sturmspitze Mario Langer einige Entlastungsangriffe starten. Nach gespielten 43 Minuten kamen dann die Binswanger zu zwei Riesenmöglichkeiten. Nach dem Wiederanpfiff bestimmten nun zu aller Überraschung die Hausherren diese Partie und hatten plötzlich durch Johannes Schmidt den Führungstreffer auf dem Fuß, doch sein platzierter Flachschuss verfehlte ganz knapp das Gästetor. (ba)

FC PUZ – TG Lauingen 0:2. Wieder ein Spiel der vergebenen Möglichkeiten. Es waren starke 20 Minuten in der ersten Hälfte des FC PUZ. Hier hätte schon das 1:0 fallen müssen. Der Gast verzeichnete einen Pfostentreffer. In Halbzeit zwei drückte wieder die Heimelf, ohne allerdings durchschlagskräftig zu sein. So leitete nach einem total unnötigen Ballverlust Sinan Kaya das 0:1 von Nuh Arslan ein. Kurz vor Ende fuhr TGL einen Konter, der durch ein Foul gestoppt wurde. Den fälligen Strafstoß verwertete Tasdelen zum Endstand. (mamo)

Dillingen – Genderkingen 1:0. Es war ein hartes Stück Arbeit, mit dem sich die SSV Dillingen an die Tabellenspitze setzte. In einem zunächst guten Match brauchten die Zuschauer eins ihr Kommen vorerst nicht zu bereuen. Lars Jaud schoss die Gastgeber bereits nach acht Minuten auf Pass von Berat Kasumi in Front, ehe der Torschütze nach einem rüden Foul von Genderkingens Tobias Kapfer verletzt vom Feld musste (41.). Vor der Pause hatten die Kreisstädter gegen die ambitionierten Gäste bange Momente zu überstehen, doch die Querlatte und Waldemar Völker auf der Linie retteten die knappe Führung. Auch nach dem Wechsel blieb die nun etwas zerfahrenere Partie für Dillingen kein Selbstläufer. Der SVG zeigte, dass er in dieser Spielzeit eine gute Rolle spielen könnte. Fazit: ein verdienter SSV-Arbeitssieg. (SSV)

