22:18 Uhr

Dillinger „Stechen“ mit Wolferstadt Lokalsport

Fußball-Kreisklasse Nord II: Nach dem torlosen Remis gegen Meister Riedlingen tritt die SSV als Tabellenzweiter am Sonntag in Ederheim zur Aufstiegs-Relegation an.

Dillingen – Riedlingen 0:0. Schnell war klar, dass die gesangs- und lautstarke Riedlinger Reisegruppe, die anlässlich ihrer Meisterfeierlichkeiten mit dem Bus ins Donaustadion gekommen war, gerne weiterfeiern und nichts verschenken wollte. Ihre Mannschaft sah dies genauso und hielt gegen eine über weite Strecken des Spiels der Fußball-KK Nord II leicht feldüberlegene SSV gut dagegen. Dillingen hätte bei entsprechender Chancenauswertung zwar nicht bis zum Ende bangen müssen, doch dank des 0:0 im Parallelspiel BC Schretzheim II gegen den Tabellendritten SV Kicklingen-Fristingen hätte ohnehin auch eine Niederlage für die Teilnahme an den Aufstiegs-Relegationsspielen, in denen die Reichherzer-Schützlinge nun zunächst auf den TSV Wolferstadt treffen (Sonntag, 16 Uhr, in Ederheim), gereicht. (SSV)

Wortelstetten – Wertingen II 4:3. Nach dem schnellen 0:1 durch Matthis Korn (2.) baute der SVW in der ersten Halbzeit Tempo und Druck auf, wobei die eigene 3:1-Pausenführung nach einer Vielzahl von Chancen noch zu niedrig ausfiel (Tore: Robert Ristagno, 23.; Timo Schimmer, 29.; Jürgen Müller, 37.). Kurz nach Wiederanpfiff fiel das 4:1 durch Tobias Fech. Die nie aufsteckenden Wertinger Reservisten kamen– bei nachlassenden Kräften der Hausherren – durch Jannick Günther (52.) und Vincenz Aschenbrenner (61.) zum Anschluss und hätten gegen Ende sogar noch den Ausgleich erzielen können. (mabu)

FC PUZ – Eggelstetten 1:1. „Wir sind glaube ich die viertbeste Mannschaft der Rückrunde“, betont PUZ-Abteilungsleiter Armin Seeger und weiß, wessen Verdienst es ist. Interims-Coach Gerhard Rößle hat für den richtigen Umschwung gesorgt. Die Heimpartie gegen Eggelstetten endete schiedlich, friedlich mit einem Remis. Marco Gundacker markierte nach einer torlosen ersten Hälfte das 1:0 (57.) für seine Farben. Die Gäste wollten am Ende nicht als Verlierer aus der Partie gehen und sorgten eine Viertelstunde vor Schluss durch Lukas Edler noch für den Ausgleich. (PUZ)

Oberndorf – Binswangen 4:0. In einer attraktiven ersten Halbzeit zog Oberndorf durch Tobias Miller und Christian Rettinger (7./15.) in Front. Danach folgten Chancen auf beiden Seiten. Während die lauf-starken Gäste wiederholt an VfB-Keeper Mathias Mayr scheiterten, donnerte Christian Rettinger das Leder an die Latte. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie, ehe in der 69. Spielminute Miller mit einem Kopfball das 3:0 erzielte. In der Schlussminute wurde Stefan Fischer im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte er selbst zum Endstand. (kap)

Schretzheim II – Kicklingen 0:0. Das Stadtteilderby war für die Zuschauer auch ohne Tore interessant. Die Gäste wollten ihre letzte Chance auf den Relegationsplatz nutzen und mussten auf einen Ausrutscher der SSV Dillingen hoffen. Die sicher stehende BCS-Abwehr ließ sich aber nicht überraschen. Nach dem Wechsel erhöhten die Kicklinger den Druck von Minute zu Minute. Der überragende Heim-Keeper Kilian Kuchenbauer war aber nicht zu überwinden. So blieb es beim leistungsgerechten Remis. Da auch Dillingen remis spielte, reichte es für Kicklingen nur zum dritten Rang. Für den BCS II ist der Klassenerhalt mit Platz zehn ein großer Erfolg. (ek)

Themen Folgen