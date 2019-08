00:04 Uhr

Dumme Sprüche in der Kabine

Was FC PUZ-Betreuerin Annika Rager aushalten muss und was nicht

Während der Woche ist sie als Physiotherapeutin in einer Praxis in Buttenwiesen beschäftigt. Beim Training und bei den Spielen des FC Pfaffenhofen-Untere Zusam (FC PUZ/Kreisklasse Nord II) kümmert sich Annika Rager um manches Wehwehchen der Spieler. Was hat die 21-Jährige, welche noch in Laugna bei ihren Eltern wohnt, dazu bewogen, in die Männerdomäne „Fußball“ einzutauchen? Wer es wissen möchte, der dribbelt nun weiter in unserer „WZ-Elferkette“.

Ganz klar die Männer! (Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen) Etliche Jungs bleiben viel länger am Boden liegen als wir Mädels. Ich habe früher selbst in Binswangen Fußball gespielt und kann mir deshalb dieses Urteil auch erlauben.

Ich freue mich wahnsinnig auf das Kino unter freiem Himmel in Wertingen und werde mir am Samstag mit einigen Freundinnen den Film „Leberkäsjunkie“ anschauen. Hoffentlich spielt das Wetter mit. Das Stadtfest werde ich schon auch besuchen, aber noch haben wir nichts Konkretes ausgemacht.

Ganz ehrlich, ich schaue lieber zu wie die Jungs kicken. Was freilich nicht heißt, dass ich gar keinen Sport betreibe. Gelegentlich gehe ich zum Joggen und zwischendurch mache ich einige Übungen in unserem Fitnessstudio bei meinem Arbeitgeber in Buttenwiesen. Zu meinen Job als Betreuerin beim FC PUZ bin ich übrigens durch Abteilungsleiter Max Mordstein gekommen. Er wusste von meinem Interesse zum Fußball und hat um mich dann auch geworben. Ich habe dann ein wenig nachgedacht und habe zugesagt. Seit Juli 2018 bin ich nun dabei.

Schon eher ein Weizen. Lieber trinke ich allerdings ein kühles helles Bier. Mit Cocktail-Getränken habe ich es nicht so. Zwischendurch genehmige ich mir allenfalls eine Asbach-Cola.

Nehmen oder eher Weicheier?

Es kommt auf den Typ an. Wenn zum Beispiel ein Markus Kapfer nach einem Foul liegen bleibt, dann weiß ich, dass diesem wirklich etwas weh tut. Der simuliert nicht. Weicheier gibt es natürlich auch beim FC PUZ. Aber deren Namen verrate ich nicht (lacht).

Zum Glück ist jetzt Sommer und die beste Zeit im Jahr zum Grillen. Ein lecker gegrilltes Steak ziehe ich jedem Salat und jeder Gemüsepfanne vor.

mehr Sprüche oder Komplimente Ihnen gegenüber?

Natürlich mehr dumme Sprüche, weil ich selbst viele dumme Sprüche mache. Da muss ich dann zum Beispiel schon in Kauf nehmen, wenn mir an den Kopf geworfen wird, dass ich ein Vielfraß sei, was ja zum Teil auch stimmt. Zum Glück habe ich einen guten Stoffwechsel, sodass ich mit dem Gewicht keine Probleme habe.

Definitiv die Berge! In der Sonne am Strand zu liegen, das ist einfach nicht mein Ding. Ich gehe wesentlich lieber zum Wandern in die Berge. Im September habe ich vor, zum Schrecksee in Hinterstein bei Hindelang im Allgäu zu wandern. Da war ich schon einmal und benötigte für diese schöne Tour rund sieben Stunden.

Ich trage im Alltag fast nur Sporthosen. Natürlich in der Praxis, weil ich einen sportlichen Beruf ausübe, aber auch in der Freizeit. Bei entsprechenden Anlässen trage ich aber auch ein Kleid. So werde ich beim Wertinger Stadtfest sicherlich im Sommerkleid durch die Straßen flanieren.

Gute Frage. In der vergangenen Saison landeten wir mit dem FC PUZ leider nur auf Rang elf. Ich bin aber überzeugt, dass wir es aufgrund der zahlreichen Neuzugänge diesmal besser machen. Wir werden, so tippe ich, zwischen Platz drei und sechs landen. Mehr ist vermutlich nicht drin.

(... überlegt lange) Wenn ich schon antworten muss, dann eher Borussia Dortmund. Den FC Bayern München mag ich überhaupt nicht. Das wird sicherlich nicht allen gefallen, aber das ist mir egal. Ich hoffe, dass die Dortmunder das Supercup-Endspiel am Samstag gegen die Bayern gewinnen. Mein Lieblingsverein ist ganz klar der FC Augsburg. Ich habe eine Dauerkarte im L-Block und freue mich auf den Start der Bundesliga. Da werde ich dem FCA natürlich wieder fest die Daumen drücken, damit sie abermals den Klassenerhalt perfekt machen. Ich bin gespannt. (her)

