19.07.2019

Ein Traumstart

FC Gundelfingen nach zwei Spieltagen mit voller Punkteausbeute

„Ich kann mich gar nicht so richtig freuen“, gestand Martin Weng, Trainer des Fußball-Landesligisten FC Gundelfingen, obwohl die Grün-Weißen auch ihr zweites Saisonspiel am Mittwochabend mit 2:0 (1:0) gegen den VfB Durach gewonnen hatten. Grund dafür ist ein später Platzverweis für Linksverteidiger Elias Weichler wegen Schiedsrichterbeleidigung. Dennoch: Mit sechs Punkten aus zwei Spielen kann man beim FCG durchaus von einem Traumstart sprechen.

Trainer Weng hat schon vor dem Anpfiff gegen Durach die ersten guten Nachrichten erhalten. Die angeschlagenen Elias Weichler und Manuel Müller bestanden den Belastungstest. Beide konnten auflaufen – und Müller war dann auch gleich an der Führung beteiligt. Bei seiner Freistoßflanke wollte VfB-Verteidiger Marcel Thiel klären, köpfte aber unhaltbar für seinen Keeper Julian Methfessel in die eigenen Maschen – 1:0 (8.). Mitte der ersten Halbzeit traf dann auch Fabio Kühn von seinem Prüfungstermin ein und machte sich in der Halbzeitpause intensiv warm. Kurz darauf wurde er eingewechselt – und sah hautnah das 2:0 der Gärtnerstädter. Bei einem Konter legte Philipp Schmid quer und Manuel Müller war in der Mitte ein dankbarer Abnehmer. (wab)

Themen Folgen