vor 20 Min.

Ein gebrauchter Tag

Zusamzeller Pistolenteam außer Form

Einen gebrauchten Tag erlebten die Zusamzeller „Eichenlaub“-Luftpistolenschützen beim Auswärtsschießen in Reinhartshausen. Wiederum ersatzgeschwächt – Spitzenschützin Laura Heidler war beruflich verhindert – mussten die Zeller die Reise nach Reinhartshausen antreten. Im ersten Wettkampf gegen „Auerhahn“ Reinhartshausen blieben die Zeller mit einer indiskutablen Leistung weit unter ihren Erwartungen. Lediglich Werner Glenk hatte in der Paarung gegen seinen Konkurrenten Manuel Weber mit drei Ringen und einem 355:352 noch die größte Möglichkeit den Ehrenpunkt zu ergattern. So wurde mit einem klaren 0:5 die Punkte den Gastgebern überlassen.

Auch in der zweiten Begegnung gegen „Edelweiß“ Minderoffingen lief es nicht wesentlich besser, sodass am Ende mit 1:4 die zweite Niederlage an diesem Tag eingesteckt werden musste. Einzig Bernd Dietrich konnte mit einer starken Leistung und mit 362:346 gegen Jochen Kerle den Ehrenpunkt einfahren. Trotz dieser beiden Niederlagen halten die Zusamzeller punktgleich mit dem Tabellenzweiten Minderoffingen noch den dritten Tabellenplatz. (hka)

Zusamzell - Reinhartshausen: Bianca Kallenbach – Markus Wiatrek 346:371, Werner Glenk – Manuel Weber 352:355, Josef Mayr – Manuel Kunert 341:369, Bernd Dietrich – Klaus Hatzelmann 345:358, Thomas Käßmair – Andreas Groll 291:316,

Zusamzell – Minderoffingen: Bianca Kallenbach – Wolfgang Bosch 359:360, Werner Glenk – Thomas Schmid 347:358, Josef Mayr – Mathias Baumann 349:356, Bernd Dietrich – Jochen Kerle 362:346, Thomas Käßmair – Wolfgang Jaumann 276:298

