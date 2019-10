vor 37 Min.

Ein gleichberechtigtes Quintett

Fußball-Fanclub aus Rieblingen ändert seine Satzung und wählt fünf Personen gemeinsam an die Spitze. Die bisherigen Vorsitzenden Werner Spengler und Anton Thoma hören auf

Von Roland Stoll

Vor zwölf Jahren wurde der FCA-Fanclub „Schienbachtal´07 Rieblingen“ im Wertinger Stadtteil gegründet. Seitdem standen Werner Spengler als Vorsitzender und Anton Thoma als dessen Stellvertreter dem Verein vor. Doch seit Kurzem ist diese Ära vorbei, denn beide wollten die Verantwortung weiter geben und standen nicht mehr zur Wahl.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung waren die Neuwahlen der Vorstandschaft somit das Hauptthema. Schon im Vorfeld hatte man sich im Verein Gedanken gemacht, wie es weiter gehen könnte und kam zu einer ungewöhnlichen Lösung.

So werden in Zukunft fünf gleichberechtigte Vorstände die Geschicke des Fanclubs leiten, da sich niemand fand, der die Verantwortung alleine übernehmen wollte. Für Zweiten Bürgermeister Johann Bröll, der auch als Wahlleiter fungierte, ist dies eine neue Möglichkeit, die von anderen Vereinen der Umgebung sicherlich genau beobachtet werden dürfte, denn das Problem, jemanden zu finden, der die Verantwortung übernimmt, ist kein neues und auch kein seltenes. Bei den „Schienbachtalern“ hat Kommunalpolitiker Bröll keine Bedenken, dass diese Konstellation nicht funktionieren wird, da alle Beteiligten schon lange für den Verein aktiv sind und auch schon zuvor in der Vorstandschaft Verantwortung übernommen haben.

So war die Neuwahl und auch die zuvor dafür notwendige Satzungsänderung nur noch Formsache. Achim Kraus (Organisation), Jürgen Winkler (Moderation), Thomas Ramold (Local Guide), Johann Thoma (Feste und Feiern) und Markus Thoma (Feste und Fanartikel) sind die fünf Vorstände, die mit ihren jeweiligen Aufgaben den Verein nun führen. In ihren Ämtern bestätigt wurden Kassiererin Ulrike Winkler und Schriftführer Bernd Kraus.

Zuvor dankte Werner Spengler allen Helfern und Organisatoren für die geleistete Arbeit im vergangenen Vereinsjahr. Ein Highlight war wieder der Besuch der Profis des FC Augsburg. Diesmal waren Marco Richter und Felix Götze in Rieblingen zu Gast und erzählten über ihr Leben als Fußballprofis.

Auch abseits des Fußballs war man beim Fanclub Schienbachtal 07 aktiv und auch sehr erfolgreich. Denn beim Schießen der Dorfvereine in Prettelshofen belegten die Schützen des Fanclubs den ersten Rang.

Zum Abschluss der harmonisch verlaufenden Versammlung wurde den bisherigen Vorsitzenden gedankt. Sie bekamen zudem Gutscheine für eine Auswärtsfahrt ihrer Wahl inklusive Übernachtung überreicht.

