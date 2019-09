vor 17 Min.

Ein halbes Dutzend Tore und drei Platzverweise

„Heißes“ Derby zwischen Biberbach und Herbertshofen endet 3:3

Aufsteiger SV Wörleschwang mausert sich in der Fußball-A-Klasse Nordwest zum Überraschungsteam. Nach dem 2:1-Derbyerfolg gegen Zusmarshausen II führen die Zusamtaler verlustpunktfrei die Tabelle an. In einem weiteren Derby trennten sich der SC Biberbach und der TSV Herbertshofen 3:3. In der Kreisklasse Nordwest setzte sich der FC Emersacker nach dem 1:0-Sieg in Bärenkeller an die Spitze und überflügelte dabei den Lokalrivalen TSV Welden, der beim TSV Neusäß II die erste Saisonniederlage kassierte.

Kreisklasse Augsburg Nordwest

(0:1). Bereits nach vier Minuten stand der Endstand fest. Manuel Ludwig war es, der eine Ecke von Simon Ohnheiser mustergültig zum 0:1 für Emersacker einköpfte. In der Folge tat sich wenig, ein zweiter FCE-Treffer wurde wegen Abseits zurückgepfiffen. Letztlich blieb es beim nicht unverdienten Auswärtserfolg für die Gäste. (AL)

(1:0). In einer komplett einseitigen Partie behielt der TSV Leitershofen gegen den TSV Meitingen II am Ende klar mit 6:0 die Oberhand.Max Wieland eröffnete den Torreigen in der 20. Minute. Gleich nach dem Wechsel erhöhte Anil Zambak (46.). Per Doppelpack entschied Fabian Zimmermann die Partie (70. und 78. Minute), ehe Ahron Schmid und Niklas Dewitz das halbe Dutzend vollmachten. (AL)

(1:0). Hätten sie es besser gewusst, hätten der TSV Neusäß II und der TSV Welden bereits nach 60 Sekunden Feierabend machen können - denn mehr sprang hüben wie drüben nach der ersten Spielminute nicht mehr raus. Florian Sedlak war es nämlich, der kurz nach Anpfiff das Spiel für Neusäß II entschied. Danach entwickelte sich ein Kampfspiel mit vielen gelben Karten, aber ohne weitere Treffer. (AL)

A-Klasse Augsburg Nordwest

(0:2). Ein Doppelpack von Torjäger Julien Jaremkow kurz vor dem Halbzeitpfiff (42./45.+1) sorgte für ein eindeutiges 2:0-Ergebnis. - Zuschauer: 70.

(1:1). Die SCB-Führung durch Lucas Fries (30.) glich Tobias Bernklau drei Minuten später nach einem unnötigen Eckball aus. Gleich nach Wiederbeginn köpfte SCB-Abwehrspieler Tobias Schenk einen harmlosen Freistoß unglücklich aber sehenswert ins eigene Tor. Danach waren die Elfmeterspezialisten an der Reihe, Fabian Meisinger glich für den SCB aus (74.), ehe erneut nur drei Minuten später Christoph Ruber die Gäste vom Punkt wieder in Führung brachte. In Unterzahl (Alexander Komor hatte Gelb-Rot gesehen) traf dann der eben erst eingewechselte Dominik Ertl für den SCB zum Endstand (85.). In der 90. gab es noch zwei Ampelkarten gegen Lucas Fries (SCB) und Sebastian Mayer (Herbertshofen). (gs)

(1:1) Ein verdienter Derbysieg für die Heimmannschaft, die gut ins Spiel kam. Zwar drückte Lukas Krebs die Kugel nach Freistoßflanke zum 0:1 über die Linie (28.). Aber Philipp Scherer konnte in der 42. Minute den Torwart umkurven und schob zum Ausgleich ein. Gleich nach der Halbzeit legte David Wörle einen Treffer nach (46.). Durch den knappen Vorsprung blieb es spannend bis zum Schluss, aber der SVW konnte den Sieg ins Ziel retten. – Zuschauer: 120. (hhe)

(0:1). Die zweite Mannschaft des FC Horgau lieferte im Vergleich zur Vorwoche eine bessere Leistung ab. Nach 34 Minuten brachte Moritz Lichtenberger die Gäste in Führung. Nach der Halbzeit zeigte die Heimelf eine kämpferische Leistung und konnte durch Thomas Martinek ausgleichen (50.). Außer drei gelben Karten lieferte das Spiel keine weiteren Höhepunkte und endete verdient 1:1. – Zuschauer: 35 (juch)

