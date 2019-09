vor 8 Min.

Ein spannendes Marathon-Duell

Staffelrennen in Augsburg hat nichts an Attraktivität eingebüßt

Von Wilfried Matzke

Der 34. Staffelmarathon der MBB-SG Augsburg ging an der Sportanlage Süd über die Bühne. Auch heuer kam es zum Duell zwischen der TG Viktoria Augsburg und den beiden Tierhold-Teams. Eberhard Tierhold, der sportbegeisterte Haunstetter Autohaus-Chef, hatte wieder vorwiegend oberbayerische Läufer und Läuferinnen verpflichtet.

Diesmal triumphierten jedoch die Viktoria-Männer. Enzo Peuser, Florian Kerber, Steffen Co, Hiob Gebisso, Max Wörner und Brian Weisheit absolvierten in 2:23 Stunden die legendären 42,195 Kilometer. Das Tierhold-Sextett kam rund 150 Meter dahinter auf den zweiten Platz.„Wir konnten uns erst auf der letzten Etappe durchsetzen“, berichtet Viktoria-Mittelstreckler Hiob Gebisso.

Die Frauen von der TG Viktoria hatten schon 21. Mal den Staffelmarathon gewonnen. Aber heuer mussten sich die Viktorianerinnen dem Tierhold-Team mit seinen flotten 2:43 Stunden klar geschlagen geben. Für die schnellsten Einzelzeiten sorgten der Viktoria-Läufer Hiob Gebisso und die Tierhold-Läuferin Kerstin Hirscher. Gebisso absolvierte in 22:08 Minuten die 7032 Meter rund um Siebenbrunn. Der Student hat in zwei Wochen einen vorderen Platz bei der deutschen 10-Kilometer-Meisterschaft in Siegburg im Visier. Hirscher brauchte nur 25:14 Minuten für ihre Etappe. Die Neusässer Polizistin glänzte heuer im Trikot des LAC Quelle Fürth als Fünfte über 1500 Meter bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Berlin. „Nun freue ich mich auf meine dreiwöchige Trainingspause“, sagt Hirscher. Den zum dritten Mal angebotenen Halbmarathon-Rahmenwettbewerb für Dreier-Teams beherrschten die Männer der LG Wehringen in 1:34 Stunden. Insgesamt 53 Staffeln erreichten das Ziel an der Sportanlage Süd.

Männer-Teams 1. TG Viktoria Augsburg (1) 2:23 Stunden, 2. Tierhold-Team 2:24, 3. TG Viktoria (2) 2:46, 4. SpVgg Auerbach/Streitheim 2:48. – Frauen-Teams 1. Tierhold-Team 2:43 Stunden, 2. TG Viktoria Augsburg (1) 2:59, 3. LG Wehringen 3:22, 4. TG Viktoria (2) 3:35. – Firmen-Teams 1. Seele Gersthofen 3:05 Stunden, 2. Finanzamt Augsburg-Stadt 3:12, 3. Uniklinik Augsburg 3:13, 4. Emerson Augsburg 3:19.

Ergebnisliste unter www.staffelmarathon.de

Themen Folgen