14.03.2020

Eine Ära geht zu Ende

Nach 15 Jahren im Amt des Ersten Vorsitzenden wird Rüdiger Knöferl an der Spitze des Vereins von Alfred Ebert abgelöst

Beim TSV Buttenwiesen ging am vergangenen Sonntag eine lange Ära zu Ende. Nach 15 Jahren an der Spitze des Vereins trat der Vorsitzende Rüdiger Knöferl nicht mehr zu den Neuwahlen an. Zu seinem Nachfolger wählten die Mitglieder Alfred Ebert. Aus den insgesamt zwölf Tagesordnungspunkten der Generalversammlung ragten die Tagesordnungspunkte zur Satzungsneufassung, der Auflösung der Fußball-Abteilung nach dem Verkauf des Sportgeländes und die Wahlen des Vorstands heraus.

Einen ausführlichen Bericht über die Vereinsfinanzen erstattete der Kassierer. Dabei standen vor allem die großen Aufwendungen für die Außenanlage am Tennisplatz sowie der Sportheimneubau im Fokus.

Gefolgt von den Berichten des Vorstands und der Abteilungsleiter, wurde die Satzungsneufassung besprochen. Hier erklärte der Erste Vorsitzende die Hintergründe für die Neufassung sowie die darin enthaltenen Änderungen.

Im Anschluss wurden etliche Ehrungen für die langjährigen Mitgliedschaften beim TSV Buttenwiesen vorgenommen. Geehrt wurden für 25 Jahre: Florian Bau, Florian Hartl und Susanne Krois. Für 40 Jahre: Rita Brenner, Elisabeth Debler, Rosi Gundacker, Maria Marm, Franz Reiter, Hilde Reiter, Josef Uhl und Gerlinde Wegner. Für 55 Jahre: Karl Gumpp und Hannelore Zitzmann und für 70 Jahre: Johann Achner.

Eine besondere Ehrung wurde drei Vereinsmitgliedern zu Teil: Viktoria Mordstein und Gerlinde Wegner wurden aufgrund ihrer jahrelangen Arbeit in der Vorstandschaft zu Ehrenmitgliedern ernannt, Wilhelm Gundacker für seine Arbeit als Zweiter und Erster Vorsitzender sowie als Beisitzer zum Ehrenvorstand berufen.

Vor den Neuwahlen erfolgte noch die Verabschiedung der ausscheidenden Vorstands- und Ausschussmitglieder. Geehrt wurden hier Markus Sommer, Dietmar Roth, Henner Löwe, Max Mordstein, Helmut Kehl jun., Helmut Kehl sen. und Barbara Kehl. All diese betonten, dass sie nach langjähriger Vorstandstätigkeit gerne noch unterstützend beim TSV tätig sein werden und Ämter außerhalb der Vorstandschaft, zum Beispiel als Betreuer und Trainer weiter führen werden.

Rüdiger Knöferl, der nach 15 Jahren als Erster Vorsitzender nicht mehr kandidierte, wurde von der gesamten Vorstandschaft besonders geehrt, indem ihm ein eigens einstudiertes Lied vorgetragen wurde, das „seinen Namen trägt“. Im Anschluss an diese herzlichen Verabschiedungen leitete der Bürgermeister der Gemeinde Buttenwiesen, Hans Kaltner, den Wahlausschuss.

Zum neuen Vorsitzenden wurde Alfred Ebert gewählt. Er dankte den anwesenden Mitgliedern für die Wahl und die zugesagte Unterstützung aller Mitglieder und besonders der alten Vorstandschaft.

Gemeinde-Sportreferent Helmut Kehl jun. wies vor Abschluss der Versammlung in Buttenwiesen auf die Wichtigkeit von geordneten Finanzen für die immer größer werdenden Herausforderungen der Vereine hin. (pm)

