vor 20 Min.

Einen halben Zähler mehr

Franz Erhard gewinnt „Cille-Pokal“

Die „Zusamspringer“ spielten kürzlich den „Cille-Pokal“ im Stadel des Fischerstüble in Zusamzell aus. Schottisch war die Eröffnung um die es ging. Damit besiegte der damalige Schachweltmeister Kasparow vor gut 20 Jahren einen Computer. Zunächst lag Dr. Viktor Heimbuch in Front, doch am Ende gewann Franz Erhard hauchdünn. Mit einem halben Zähler Rückstand wurde Dr. Heimbuch Zweiter, vor Johannes Stryczek, welcher nochmals einen halben Punkt weniger aufwies. Auch in der Vereinsmeisterschaft sieht es für Bernhardt Zemelka (Altenmünster), Dr. Heimbuch (Wertingen) und den Zusamzeller Franz Erhard gut aus. Sie rangierten anfang Oktober gleichauf an der Spitze. Mit der coronabedingten Ausfallzeit steht das Turnier nach einem Jahr kurz vor dem Abschluss. (fx)

