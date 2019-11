16.11.2019

Einfach zu wenig

Meitingens Trainer Mavros ist mit seinem Team nicht zufrieden. Gast in Affing

Lange nach Spielende saß Meitingens Coach Pavlos Mavros noch immer grübelnd im Sportheim. Das jüngste 2:2-Remis gegen die Regionalliga-Reserve des TSV Rain hat sich für den 47-Jährigen nicht nur wie eine Niederlage angefühlt, sondern in ihm auch große Enttäuschung hervorgebracht. Abermals musste der TSV Meitingen durch den Punktverlust in der Fußball-Bezirksliga Nord von der Spitzengruppe abreißen lassen. Einmal mehr stand vor dem Gastspiel am Sonntag (14 Uhr) Ursachenforschung auf dem Programm.

Schiedsrichterentscheidungen hin oder her: Mavros mahnte nach der Partie gegen den TSV Rain II einmal mehr die miserable Chancenverwertung seiner Schützlinge an. „Unsere Kontrahenten haben drei Möglichkeiten und machen zwei Tore, und wir benötigen für die gleiche Anzahl 14 Chancen – das kann nicht sein“, ist der 47-Jährige ratlos. Zudem habe ihm der einhundertprozentige Wille, die Mentalität und der Zug im eigenen Spiel gefehlt.

Im FC Affing sieht der Grieche eine der besten Mannschaften der Liga. „Die Mannschaft hat ein Riesenpotential, sehr viel Erfahrung und hohe Qualität“, analysiert Mavros, wodurch der kleine FCA trotz fehlender Ergebnisse in den letzten Wochen und eines 4:1-Hinspielerfolgs einen ernstzunehmenden Gegner darstellt. Doch all das sei nicht entscheidend. Sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen müssen laut Mavros unbedingt her, um über den Winter noch von den ersten beiden Rängen träumen zu dürfen. Mit Matthias Schuster (Bänderriss) und Mark Huckle (Infekt) muss der TSV wohl auf zwei wichtige Säulen verzichten. (vra)

