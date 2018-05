vor 18 Min.

Eintracht macht halbes Dutzend voll Lokalsport

Fußball-A-Klasse West III: Und profitiert von der Heimniederlage des Tabellenführers FC Donauried gegen Bissingen. Wittislingen schnuppert Morgenluft im Abstiegskampf.

Landshausen – Unterbeching. 6:0. Bis zum ersten Treffer der Hausherren entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel. Nach einer Ecke von F. Burger konnte M. Holzner am langen Pfosten ungehindert zum 1:0 einköpfen. Nun kam der Aufstiegsanwärter immer besser ins Spiel und nutzte konsequent seine Möglichkeiten. L. Wickmair erhöhte nach schönem Zuspiel von J. Collins auf 2:0 (22.), wiederum Holzner baute die Führung mit einem Distanzschuss aus (28.). S. Schießle stellte auf den Halbzeitstand von 4:0 (34.). In der zweiten Hälfte bemühten sich die Gäste zwar um den Ehrentreffer, scheiterten jedoch zuletzt an Eintracht-Keeper Ackermann. Nach einer Stunde segelte ein Freistoß von F. Burger an Freund und Feind vorbei ins Gästegehäuse. In der 82. Minute stellte M. Lukschnat nach schöner Kombination mit S. Schießle den Endstand her. (KSCH)

FC Donauried – Bissingen 1:2. Nicht seinen besten Tag erwischte der FC Donauried und muss jetzt die Tabellenführung teilen. Gast Bissingen ging schon nach fünf Minuten durch Frank Sonnenleitner in Führung. Es folgte der Ausgleich (40.) durch Marco Ritter. Mitte der zweiten Hälfte fiel der siegbringende Treffer der Bissinger durch Frank Sonnenleitner. Im weiteren Verlaufe der Begegnung waren die Gäste aus dem Kesseltal dem dritten Torerfolg näher. (dz)

Osterbuch – Zusamaltheim 2:1. Schon nach elf Minuten führten die Zusamaltheimer durch ein Eigentor der Platzherren. In einer relativ ausgeglichenen ersten Spielhälfte sorgte FCO-Kicker Philip Kraus (31.) für den Ausgleich. Und zwei Minuten vor der Pause gelang Stefan Killisperger im Derby das 2:1. Im weiteren Verlauf hatten die Gastgeber mehr vom Spiel und auch die größeren Chancen, ohne aber zu einem weiteren zählbaren Erfolg zu gelangen. Nachteilig beim VfL erwies sich das Fehlen von Alexander Kitzinger und der frühe verletzungsbedingte Ausfall von Kapitän Michael Miller. (dirg)

Steinheim – Binswangen II 2:1. In einer kämpferischen Partie erzielten die Gäste durch Sailer in der 22. Minute das 0:1. Nach dem Wechsel konnte sich die Heimelf steigern und markierte in der 65. Minute durch M. Veh den verdienten Ausgleich. Nach 86 Minuten war es wiederum Veh, der mit einem herrlichen Freistoß den 2:1-Siegtreffer für Steinheim erzielte. (best)

Wittislingen – Kicklingen II 5:0. Schnell wurde deutlich, dass Kicklingens Abwehr in der ersten Hälfte mit den schnellen Stoßstürmern Stehle und Wengert überfordert war. Stehle brach zweimal Links durch und Wengert vollendete zum 1:0 und 2:0. (26./35.) Stehle mit starkem Dribbling erzielte das 3:0 in der 38 Minute. Auf Zuspiel von Ayman Husseini markierte ebenfalls Stehle das 4:0 (43.). In der zweiten Hälfte war die Luft raus. Michael Ostertag gelang nach einer Ecke das 5:0 (68.). Unverständlich die Rudelbildung in der 75. Minute, die zu „Gelb-Rot“ für Tobias Mayer (TSV) führte. (HG)

Donaualtheim – Roggden 0:1. Eine unnötige und unglückliche Heimniederlage kassierte der SVD. Der Gastgeber hatte über weite Teile des Spiels die Kontrolle und scheiterte mehrmals am stark aufgelegten Gäste-Torwart. Die beste Chance für die Heimelf vergab Bernd Hörl per Foulelfmeter nach einer Viertelstunde. Der SV Roggden kam zu einigen Konterchancen und nutzte zehn Minuten vor dem Ende eine davon durch Dominik Saule zum glücklichen Siegtreffer. (RETH)

Mörslingen – Lutzingen 1:3. Hatte der Gastgeber beim Nachholspiel am Freitag die Gäste aus Roggden noch mit 5:2 geschlagen nach Hause geschickt, so konnte er im Derby gegen den SG Lutzingen nichts ausrichten. Den Gästen reichten letztendlich vier gute Spielzüge, um das Duell verdient mit 3:1 für sich zu entscheiden. Die Gastgeber hatten zwar noch einen Lattentreffer, kamen über den Anschlusstreffer aber nicht hinaus. (ROGE)

