Emotionales Derby

Fußball-Kreisklasse Nord II: 180 Fans sehen Wortelstettens Erfolg gegen den FC PUZ. Auch bei der SSV Dillingen verliert der „Fusionsclub“ mit 1:2-Toren.

Wortelstetten – Tapfheim 0:1. Der SV Wortelstetten ging ohne die richtige Einstellung in dieses Spiel der Fußball-Kreisklasse Nord II. Der Gast ist schließlich Tabellenletzter, was sollte da schon passieren. Die Gäste machten es aber sehr geschickt, stellten sich massiv hinten rein und lauerten auf Konter. Einer davon nutzte von André Stengel (31.). Die Heimelf fand keine Mittel, die Defensive des SC Tapfheim zu beeindrucken. Erst spät kam Thomas Fech zur einzig nennenswerten Chance, scheiterte aber aus fünf Metern am Keeper. (mabu)

Schretzheim II – Wertingen II 0:2. Mit einer empfindlichen Heimniederlage verbauten sich die Schretzheimer den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld der Tabelle. Nach einer torlosen ersten Spielhälfte ging die Zweite des TSV Wertingen durch Matthis Korn (49.) in Front. Der gleiche Akteur sorgte schließlich eine Viertelstunde vor dem Abpfiff mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung in dieser Auseinandersetzung. (dz)

Dillingen – FC PUZ 2:1. Obwohl die SSV bereits nach drei Minuten durch „Oldie“ Konstantin Sakowrjaschin in Führung ging, war bei ihr in der Folgezeit wenig von der Klasse eines Aufstiegsaspiranten zu sehen. Der Fusionsklub aus dem Zusamtal agierte auf dem Grün des Donaustadions jedoch noch fahriger im Spielaufbau und konnte sich bei seinem gut aufgelegten Keeper Christopher Glaß bedanken, nicht schon frühzeitig höher in Rückstand geraten zu sein. Dillingens Defensive agierte mitunter recht schlampig. Und so musste auch der andere Torhüter, Felix-Adrian Körber, bei gefährlichen Pfaffenhofener Nadelstichen nicht nur einmal seine Klasse unter Beweis stellen. Nach einem Schnitzer von Waldemar Völker glich Peter Ziegler aus (80.), doch bereits zwei Minuten später sicherte der eingewechselte Alexander Imgrunt den alles in allem verdienten Dreier für die Kreisstädter. (SSV)

Binswangen – Kicklingen-F. 1:1. Im Derby zeigte die Heimelf, was in ihr steckt und hätte den Sieg – nach zwei Alutreffern von Chromik und Maier kurz vor Schluss – verdient gehabt. Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen und durch lange Bälle der Gäste und intensive Zweikämpfe geprägt. Nach einer Ecke köpfte Abwehrspieler Markus Schneider zum 0:1 ein, ging dabei aber gegen Torwart Winkler rüde zur Sache. In der zweiten Halbzeit war Binswangen überlegen und glich durch Nicholas Glogger aus. (stb)

Samstag-Spiele

Wortelstetten – FC PUZ 2:1. Die 180 Zuschauer erlebten ein emotionales, aber fußballerisch schwächeres Derby. Die Gastgeber siegten in diesem höhepunktarmen Spiel verdient, da sie die besseren Offensivaktionen hatten und vor dem eigenen Tor nicht viel zuließen. Beim 1:0 von Stefan Böck fand sein 25-Meter-Volleyhammer den Weg wie ein Strich unhaltbar ins Kreuzeck (17.). Auch das 2:0 war sehenswert: Tobias Fechs Geschoss aus 16 Metern schlug via Unterkante Latte ein (50.). Nach dem überraschenden 2:1 durch Dominik Thoma (73.) wurde es noch hektisch. (mabu)

Riedlingen – Schretzheim II 3:0. Der Tabellenzweite wahrte sich mit diesem Sieg seine Titelchance. Dabei hielt der Gast lange Zeit erfolgreich dagegen. Erst in der Nachspielzeit gelang Fabian Anzenhofer die Heimführung. Kevin Kutzner (70.) und der eingewechselte Robert Genschel (83.) machten mit ihren Toren den Deckel drauf. (dz)

Kicklingen-F. – Wertingen II 1:1. Erste Annäherungen ans Gästetor durch M. Bihler (11.) und M. Miller (27.) wehrte M. Schmid gekonnt ab. Die größte Möglichkeit hatte aber Wertingens M. Meier, er scheiterte am glänzend reagierenden Keeper S.Schneider (30.). Auch im zweiten Abschnitt tat sich die Schnelle-Elf gegen die defensiv gut eingestellten Gäste sehr schwer – und lag durch ein Tor von M. Meier plötzlich sogar im Rückstand (52.). Elf Minuten später steckte M. Bihler zu Miller durch – 1:1. Den möglichen Siegtreffer vergaben M. Bihler (66.) und S. Wiedemann leichtfertig (80.). (VOGTE)

Genderkingen – Binswangen 2:1. Stefan Eberle brach mit seinen Saisontoren Nummer sieben und acht den Widerstand der Gäste. Schon nach fünf Minuten gelang ihm die Genderkinger Führung, die Marco Besel noch vor der Pause egalisierte (35.). Nach wechselhaftem Verlauf der zweiten Hälfte gelang Torjäger Eberle in der 82. Minute auch der Siegtreffer. (dz)

