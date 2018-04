Etwas Hoffnung bleibt noch

vor 24 Min.

Fußball-Kreisklasse Nord II: Dillingen gewinnt Stadtduell beim „kleinen“ BC Schretzheim und erhält sich seine minimale Aufstiegschance. Kicklingen zeigt FC PUZ die Grenzen auf.

Oberndorf – Wortelstetten 2:0. Der mit Personalproblemen angereiste SVW verkaufte sich prächtig – trotz 0:2-Niederlage. Oberndorfs Fußballer bestimmten zwar vor 150 Zuschauern den ersten Durchgang dieser KK-Nord-II-Partie, die besseren Chancen hatte aber der Gast. Immer wieder überwand er die hoch stehende VfB-Abwehr mit klugen Pässen. Nach dem Wechsel begann Oberndorf druckvoll und ging durch Florian Grenzebach (50.) und Stefan Fischer (67.) in Führung. Das 2:0 war dabei eine Fehlentscheidung des Referees. Letztlich egal – der SVW war nicht in der Lage, aus fast zehn klarsten Möglichkeiten ein Tor zu erzielen. So gewann Oberndorf verdient. (mabu)

Wertingen II – Tapfheim 1:1. Erneut gab es für die Wertinger nur ein Unentschieden. Die deutliche Überlegenheit in der ersten Hälfte gegen das Tabellenschlusslicht der Kreisklasse Nord II zahlte sich aus, in der 28. Minute traf Spielertrainer Fabian Knötzinger per Freistoß sehenswert. Nach der Pause blieben die Gastgeber weiter am Drücker, kamen aber nicht zu weiteren Toren. Kurz vor Schluss flankte ein Gästespieler, Philipp Gleich lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor - 1:1. (dolls)

FC PUZ – Kicklingen-F. 1:5. Die erste Viertelstunde gehörte den Gastgebern. Nach neun Minuten gingen sie durch Christian Pessinger in Führung. Das 1:1 markierte Torjäger Michael Bihler durch Kopfball. Dann befreite sich Kicklingen und ging wiederum durch Bihler in der 20. Minute in Führung. Die Gastgeber hielten gegen den Favoriten gut dagegen und so war es bis zur Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe. Nach der Pause benötigte Kicklingen ganze zehn Minuten, um das Spiel zu entscheiden. Michael Hitzler (47.), Tobias Hitzler (52.) und Steffen Wiedemann (57.) sorgten für den 5:1-Endstand. Danach wurden dem FC PUZ klar die Grenzen aufgezeigt. (PUZ)

Binswangen – Eggelstetten 0:2. Der TSV scheiterte in dieser Auseinandersetzung an der Chancenverwertung und am guten gegnerischen Torhüter. In einer ordentlichen Kreisklassenpartie gingen die Gäste nach einem Eckball mit der ersten Chance in Führung. In der Folge war die Partie ausgeglichen und Binswangen hatte die besseren Chancen. Nach der Halbzeit machte Binswangen weiter Druck. In dieser Phase hebelte Eggelstetten mit einem Pass die komplette Abwehr aus und lupfte das Leder geschickt zum 0:2 ein. Mit ihrer zweiten Chance machten die Gäste ihren zweiten Treffer. Glanzlose Höhepunkte waren die Rote Karte gegen einen Eggelstetter Kicker nach einer Tätlichkeit und die Ampelkarte für Binswangen nach einem Disput mit den Zuschauern. (step)

Schretzheim II – Dillingen 0:2. Die „Zweite“ des BCS hielt in der SSV-„Ersten“ durchaus mit und verzeichnete auch einige gute Chancen, allerdings kein Heimtor. Nach dem Wechsel war dann aber Dillingen stärker, gewann am Ende verdient 2:0 und erhielt sich seine kleine Aufstiegschance. Algert Hoti sorgte in der 48. Minute für die Gästeführung, Dominik Riedinger legte nach (79.). (mü)

