FC Donauried kämpft weiter um den Aufstieg Lokalsport

Fußball-AK West III: Wittislingen in der Abstiegs-Relegation.

Landshausen – Donaualth. 0:3. Auch wenn sich der Meister der Fußball-AK-West III lieber mit einem Erfolg von den Fans und aus der Saison verabschiedet hätte, tat diese Heimniederlage nicht mehr groß weh. Schon nach acht Minuten lag die Eintracht durch den Treffer von Tobias Späth 0:1 hinten. Michael Marquardt kurz nach dem Wechsel sowie Philipp Greck (71.) machten weitere Tore für den SVD. (dz)

Mörslingen – FC Donauried 3:6. Über zu wenige Tore konnte sich keiner beschweren. Die Gastgeber hätten sich allerdings einen anderen Spielausgang gewünscht. Ein überlegener FCD führte schnell durch Johannes Eichberger (11.) und Marco Ritter (20.). Philipp Gerstenberger gelang der Anschlusstreffer (45.). Die Gäste kamen besser aus der Pause und trafen durch Christian Baumgärtner (2), Florian Waller und Johannes Eichberger. Die zwischenzeitlichen Tore von Florian Kölle und Stefan Sing hübschten das Ergebnis aus SCM-Sicht etwas auf. Der FCD geht nun als Vizemeister am Freitag (18.15 Uhr, in Holzheim) gegen Mönchsdeggingen in die Aufsteigs-Relegation. (ROGE)

Bester Spieler: SCM: Anton Pfeifer, Christian Baumgartner

Osterbuch – Bissingen 3:0 abgebrochen. Eine Viertelstunde vor Schluss, beim Stand von 3:0 für den FCO, zog ein starkes Gewitter auf und zwang den Referee zum Abbruch. Für die 1:0-Pausenführung garantierte Torjäger Nicolai Gebele. Bissingen spielte gut mit, scheiterte aber an FCO-Keeper Markus Bucher. Die Osterbucher legten zwei weitere Tore durch Stefan Fackler nach. „Wenn mindestens 70 Minuten gespielt sind, kommt das Spiel in die Wertung“, meinte FCO-Vorsitzender Michael Abold – und freute sich über den guten fünften Rang seiner Truppe. (dirg)

Steinheim – Lutzingen 2:4. Die Gäste agierten schwungvoll und erzielten in der 11. Minute durch M. Ostertag den Führungstreffer. Nach der Pause markierte M. Kommer den Ausgleich (51.). In der 62. und 70. Minute gingen die Lutzinger durch M. Höchstädter und F. Häusler wieder in Führung – 1:3. Wiederum Kommer sorgte für den Anschlusstreffer (86.), ehe Höchstädter in der 89. Minute den 2:4-Schlusspunkt setzte. (best)

Wittislingen – Zusamaltheim 2:2. Der TSV bleibt Vorletzter und geht in die Relegation (Mittwoch, 30. Mai, 18.15 Uhr, in Schwenningen gegen Großsorheim), weil Konkurrent Unterbechingen gewann. Das Spiel war ein Spiegelbild der Saison. Wittislingen begann überlegen und hatte viele Chancen, der erste Gäste-Torschuss in der 28. Minute brachte aber das 0:1 (Thomas Müller). Die zweite Hälfte begann eher ausgeglichen, dann erhöhte Phillip Romfeld auf 0:2. Als Jannick Hollmann verkürzte (81.), keimte Hoffnung auf. Christian Marek glich in der 88. Minute aus. (HG)

Roggden – Binswangen II 4:0. Im vorerst letzten Derby gegen das Schlusslicht zeigten die Roggdener den künftigen Klassenunterschied auf. Johann Neufeld brachte seine Farben in Führung (5.), zwei schön herausgespielte Tore von Stefan und Dominik Saule entschieden das Spiel vor der Pause (25./34.). In der zweiten Hälfte kam Binswangen II noch zu Chancen, die Roggdens Keeper Patrick Mayer jedoch sicher vereitelte. Den Schlusspunkt in einer Saison, in der seine Kicker laut Trainer Saule „einen ganz großen Job“ abgeliefert haben, setzte erneut Dominik Saule (80.). (tori)

Bester Spieler: Dominik Saule (SVR)

Unterbechingen – Kickling. II 1:0. Michael Schmauder entledigte die Gastgeber mit seinem „Tor des Tages“ in der 51. Minute aller Abstiegssorgen. Der FCU war damit sicher Tabellenzwölfter und darf auch nächste Saison in der A-Klasse gegen den Fußball treten. (dz)

