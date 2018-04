vor 53 Min.

FC Donauried übernimmt die Spitze Lokalsport

Fußball-A-Klasse West III: Hauchdünner Erfolg gegen Zusamaltheim. Roggden bremst Tabellenführer aus.

Roggden – Landshausen 2:1. Mit einem Ausrufezeichen meldete sich der SVR im Aufstiegskampf zurück. Dem Tabellenführer der Fußball-AK West III zeigte der SVR über weite Strecken der Partie seine Grenzen auf, so dass sich dieser oft nur mit Fouls zu helfen wusste. In der 18. Minute flankte Dominik Mayr scharf in die Mitte, wo Johann Neufeld vollendete. Das 2:0 legte der aufgerückte Daniel Klaiss nach, als er – von Savas Demir schön bedient – alleine vor dem Torwart via Pfostens traf (68.). Landshausesn 2:1 durch Christian Willaschek (81.) war nur Ergebniskosmetik. (tori)

Wittislingen – Unterbeching. 3:0. Von Beginn an war erkennbar, dass beide Teams die Punkte brauchten. In der 14. Minute drückte Joshua Wengert nach scharfer Hereingabe von Matthias Stehle mit Hilfe des Verteidigers den Ball über die Linie. Unterbechingen nutzte die Chance zum Ausgleich nicht, Stehle überlief die gesamte Abwehr und schoss zum 2:0 (40.) ein. Beide Teams hatten nach der Pause Möglichkeiten. Oliver Aunkofer machte mit einem Konter in der 80. Minute alles klar. Vielleicht geht noch was für den TSV im Abstiegskampf. (HG)

Bissingen – Lutzingen 2:2. Die Hausherren begannen couragiert und wurden belohnt. Nach Hereingabe von Sebastian Kommer köpfte Florian Hämmerle zum 1:0 ein (8.). Mit dem ersten gefährlichen Angriff gelang Lutzingen durch Christian Köhnlein das 1:1. SGler Bernd Schwair spielte Gegner und Torwart aus – und zielte am Tor vorbei. Nach der Pause war Bissingen wieder präsenter und der eingewechselte Helmut Oberfrank traf zum 2:1 (48.). Torjäger Bernd Schwair glich in der 60. Minute aus. (WM)

FC Donauried – Zusamalth. 2:1. Mit dem hauchdünnen Heimsieg über Zusamaltheim übernahm der FC Donauried die Tabellenspitze. Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen die Platzherren mit einem Eigentor in Front (50.). Daniel Chirica erzielte für seine Heimelf in der 69. Minute das 2:0. Ein verwandelter Foulelfmeter durch VfL-Torjäger Philipp Rohmfeld führte zum 2:1-Anschluss. (dz)

Mörslingen – Binswangen II 3:0. Die Zuschauer sah ein interessantes Spiel. Das 1:0 durch Johannes Pfeifer fiel erst in der 63. Minute. Nico Röhrle konnte einmal in letzter Sekunde den Ausgleich verhindern. André Hörl gelang in der 75. Minute die 2:0-Führung. Den Schlusspunkt in einem spannenden Spiel setzte Florian Mesch (82.). (ROGE)

Beste Spieler: Nico Röhrle, Johannes Pfeifer (beide SCM)

Osterbuch – Kicklingen-F. II 7:1. Spätestens nach dem 3:1 war die Partie gelaufen. Gast Kicklingen II war bis dato ein guter Gegner und konnte nach Rückstand durch Jochen Schildenberger (23.) ausgleichen. „Es war heute eine geschlossene Mannschaftsleistung, die zum deutlichen Erfolg führte“, strahlte FCO-Vorsitzender Michael Abold. Tore FCO: Stefan Fackler (2), Stefan Killisperger (2), Patrick Schröttle, Nicolai Gebele, Eigentor. (dirg)

Steinheim – Donaualtheim 1:0. Bei sommerlichen Temperaturen begann beide Teams verhalten, es wurden nur wenige Torchancen erspielt. In der 25. Minute setzte sich M. Veh auf der rechten Seite gut durch, bediente mit einer schönen Herreingabe den freistehenden B. Strasser, der per Kopf auf 1:0 stellte. Nach der Pause erspielten sich beide Teams gute Chancen, die aber nicht genutzt werden konnten. (best)

Themen Folgen