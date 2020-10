vor 23 Min.

FC Emersacker auf Aufstiegskurs

Vorsprung in Kreisklasse ausgebaut

Die Heimaufgabe beim 3:1-Erfolg gegen den TSV Meitingen II problemlos gelöst, dazu Schützenhilfe vom TSV Lützelburg, der Verfolger TSV Leitershofen bezwang, – besser hätte das Wochenende für den Spitzenreiter der Kreisklasse Nordwest, FC Emersacker, nicht laufen können. Das Team von Spielertrainer Manfred Müller befindet sich klar auf Aufstiegskurs. Gleiches gilt eine Klasse tiefer für den SV Wörleschwang, der Platz ein durch einen 1:0-Erfolg in Adelsried verteidigte und vom gleichzeitigen Remis zwischen Biberbach und Langweid profitierte.

Kreisklasse Augsburg Nordwest

(1:1). In den ersten Spielminuten hatten die Gäste klar die Oberhand. Nach dem frühen 0:1 in der 3. Spielminute durch Tolunay Bakar und einem Pfostentreffer in Minute 18 schaffte es Welden langsam ins Spiel zu finden. Erst ein Foulelfmeter brachte die Gastgeber wieder ins Spiel (33./ Michal Durica). Foret spielte ab der 49. Minute nur noch zu zehnt (Gelb-Rot Gökhan Basalan) und Welden erhöhte den Druck. Mit zwei Toren in Minute 74 (Fabian Ecker) und Minute 76 (Michal Durica) drehte die Heimmannschaft das Spiel. – Zuschauer: 86. (weld)

3:1 (2:0). Im Duell des Tabellenführers aus Emersacker und dem abstiegsbedrohten TSV spürte man von Anfang an, dass das Heimteam seinen Siegesanspruch geltend machen wollte. Hohes Pressing und viel Ballbesitz führten bereits nach vier Minuten zum ersten Tor von Goalgetter Olli Pelikan, nachdem Sebastian Liepert den Ball am gegnerischen Sechzehner erobert hat. Auch in der Folge war der FCE klar besser, ließ jedoch einige Großchancen liegen und verhalf somit den Gästen dazu, mehr und mehr ins Spiel zu kommen. Von nun an war die Partie bis zum Ende der ersten Halbzeit relativ zerfahren, sodass der Treffer zum 2:0 kurz vor dem Halbzeitpfiff etwas unerwartet kam. Simon Ohnheiser verwandelte den einem Foul an Manfred Müller resultierenden Elfmeter. Nicht weniger überraschend erzielte Meitingen den Anschlusstreffer kurz nach dem Beginn der zweiten Halbzeit. In der 47. Minute tauchte Andreas Hummel vollkommen frei vor dem heimischen Tor auf und schob ein – was den FCE aber kaum beeindruckte. Als dann wiederum Pelikan einen Eckball ins Tor köpfte (60.), war das Spiel früh entschieden. Zuschauer: 96 (mzl)

A-Klasse Augsburg Nordwest

(0:1). Beim 0:1 durch einen von Daniel Grmoja direkt verwandelten Freistoß (20.) wurde Heimkeeper Johannes Gump noch auf dem falschen Fuß erwischt, anschließend verhinderte er aber gegen Florian Pfeiffer (26.), Maximilian Krainik (31.), Kevin Pinar (48.) und Niklas Schmid (52.) einen höheren Rückstand. Herbertshofen fand erst Mitte der zweiten Halbzeit ins Spiel, Patrick Qorolli setzte einen Kopfball an die Latte (65.) und scheiterte an Gablingens Torhüter Björn Reich (68.). Nach weiteren Treffern von Pfeiffer (72.) und Krainik (90.) zum 0:3 war die Partie entschieden. Ein verschossener Elfmeter in der Nachspielzeit passte zur desolaten Vorstellung der Heimelf. – Zuschauer: 43. (edi)

Nach einem sehr schwachen Auftritt der Heimelf gelang auch im Abstiegsduell wieder nicht der notwendige Sieg. Im Gegenteil: Vor allem in der zweiten Hälfte vergaben die Nordendorfer mehrere Gelegenheiten zum Auswärtserfolg. – Zuschauer: 20 (mira)

(0:1). In einem temporeichen Spiel zeigte der SCB seine beste Saisonleistung, versäumte es durch das Unentschieden aber, nochmals ganz oben in der Tabelle anzugreifen. Schon in der ersten halben Stunde erspielten sich der SCB mehrere Hochkaräter, bevor Kevin Albrecht mit seinem direkt verwandelten Freistoß aus 18 Metern die einzig gefährliche Langweider Aktion zur Führung nutzte und damit den Spielverlauf auf den Kopf stellte. Auch nach der Pause bestimmte Biberbach das Spiel, scheiterte aber immer wieder am guten Langweider Torwart Philipp Welsch, bevor Fabian Meisinger mit einem verwandelten Foulelfmeter den mehr als verdienten Ausgleich erzielte. (gs)

0:1 (0:0). Aufgrund der größeren Spielanteile nicht unverdient entführten die Gäste die drei Punkte aus Adelsried. Insbesondere in der ersten Spielhälfte bestimmte Wörleschwang klar das Spielgeschehen. Es dauerte aber bis zur 75. Minute, ehe Philipp Scherer einen Adelsrieder Ballverlust zum Siegtreffer nutzen konnte. Der Heimelf gelang es nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. – Zuschauer: 70. (es)

