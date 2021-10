Die ersten Ehrenmitglieder

„Schienbachtal 07“ würdigt Spengler und Thoma

Zur Jahreshauptversammlung des FCA-Fanclubs „Schienbachtal´07 Rieblingen“ konnte, nach einem Jahr pandemiebedingter Pause, Jürgen Winkler die Mitglieder im Bürgerhaus Rieblingen begrüßen, um sogleich zum gemeinsamen Abendessen zu laden.

Nach dem Totengedenken berichtete Schriftführer Bernd Kraus über die vergangenen zwei Jahre. Auswärtsfahrten und sonstige Fanclub-Veranstaltungen waren nur bis Frühjahr 2020 möglich, und so waren Vorstandschaftssitzungen das einzige, was in den letzten Monaten stattfand. Die Mitgliedsbeiträge wurden dennoch sinnvoll genutzt. So erhielt jedes Mitglied einen Loopschal als Geschenk, und auch die Tafel in Wertingen und das Tierheim in Höchstädt konnten sich über großzügige Spenden freuen.

Die Kassenlage des Vereins ist sehr gut. Dies ging aus dem Bericht der Kassiererin Ulrike Winkler hervor, was auch zur einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft durch die Versammlung führte.

Bevor Vorsitzender Jürgen Winkler mit seinem Bericht begann, überreichte er noch Präsente an die anwesenden Mitglieder, die zuletzt runde Geburtstage feierten. Er gab einen Rückblick über die Neustrukturierung der Vorstandschaft, die 2019 in neuer Konstellation als Team startete und dann aufgrund der Viruslage keinen leichten Start hatte. Auswärtsfahrten und ein Besuch von FCA-Profis waren zwar geplant, konnten jedoch nicht durchgeführt werden. Lediglich zwei Fahrradtouren nach Mertingen und nach Thierhaupten wurden durchgeführt. Doch die zuletzt gelockerten Regelungen machen Hoffnung und gemeinsame Stadionbesuche sind jetzt endlich wieder möglich.

Nachdem Werner Spengler und Anton Thoma zwölf Jahre die Spitze des Vereins darstellten, wurden sie einstimmig zu den ersten Ehrenmitgliedern des Fanclubs gewählt und erhielten als Dankeschön je ein Trikot mit besonderem Flock überreicht. Ohne Veränderungen geht das Team um Jürgen Winkler (Moderation) in die nächste Legislaturperiode. Achim Kraus (Organisation), Thomas Ramold (Local Guide), Johann Thoma (Feste und Feiern), Markus Thoma (Feste und Fanartikel) sowie Bernd Kraus als Schriftführer und Ulrike Winkler als Kassiererin wurden in ihren Ämtern bestätigt. In die erweiterte Vorstandschaft wurden zudem noch Edeltraut Rieß und Julian Jaumann berufen. Wahlleiter und Stadtrat Johann Bröll führte gewohnt souverän die Wahl in Rekordtempo durch, um dann in einem kurzen Fazit der zwei Jahre seit der letzten Wahl zu erwähnen, dass es für das Vorstandsteam kein einfacher Start war. Er finde das Konzept mit dem Vorstandsteam eine tolle Sache und ist guten Mutes, dass es mit den Fanclubaktivitäten bald wieder aufwärts geht.

Bevor es zu den Wünschen und Anträgen ging, überreichte Jürgen Winkler an seine Frau und Kassiererin Ulrike einen Blumenstrauß in den FCA-Vereinsfarben als Dank für die Unterstützung und ihre herausragende Arbeit in den ganzen Jahren.

Markus Helmer wünscht sich eine familienfreundliche Radtour, da die bisherigen Touren zu lang für Kinder seien. Johann Bröll machte den Vorschlag, ein Kinder-Fanclub-Fest zu veranstalten. Mit dem Versprechen, sich über die Anregungen Gedanken zu machen, wurde die Versammlung von Jürgen Winkler beendet. (rstoll)