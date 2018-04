vor 60 Min.

Feierstimmung auf fremdem Platz Lokalsport

Fußball-Kreisklasse Nord II: Wortelstetten löst seine Hausaufgabe im Gegensatz zur SSV Dillingen. Der FC PUZ, Binswangen und Kicklingen bejubeln ihre Auswärtserfolge.

Wortelstetten – Ebermergen 3:1. Es wurde ein hochverdienter Kreisklasse-Nord-II-Sieg des SVW gegen eine engagiert spielende und nie aufsteckende Gästemannschaft. Den großen Unterschied machte die Abwehr aus, wo die Gastgeber wesentlich sicherer standen und kaum Tormöglichkeiten zuließen. Nach einem Eckball von David Wiedemann war Tobias Fech mit dem Kopf zur Stelle - 1:0 (24.). Kurz vor der Pause brachte ein abgefälschter Freistoß von Tobias Fech das 2:0. In der 2. Halbzeit kamen die Gäste in einer Druckphase zum Anschlusstreffer (Stefan Kovacs, 60.), ehe erneut Tobias Fech per Foulelfmeter den Endstand besorgte (76.). (mabu)

Bäumenheim – FC PUZ 0:1. Einen verdienten Dreier holten sich die Mannen um Trainer Rössle in Bäumenheim. Schon nach zwei Minuten versenkte Michael Bröll den Ball aus halblinker Position. Nur der Schiedsrichter hatte beim direkten Torschuss ein Abseits gesehen. Dann plätscherte das Spiel dahin. In der 16. und 35. Minute klatschten zwei Bälle gegen das Torgestänge der Gäste. Christian Pessinger ließ für die PUZ-Elf zwei gute Chancen liegen. In der 52. schoss Sören Halm das Spielgerät ans Gebälk. Nach 54 Minuten schwächte sich Bäumenheim durch eine Gelb-Rote Karte. Danach spielten nur noch die Gäste. Die Erlösung in der 75. Minute: Nach einer Ecke traf Markus Mayrle zum umjubelten 0:1. Bäumenheim war nicht in der Lage, das Spiel noch zu drehen. (mamo)

Genderkingen – BCS II 3:0. Der SVG kam gegen einen schwachen Gegner zu einem verdienten und nie gefährdeten Sieg. Es war 90 Minuten lang ein Spiel auf ein Tor. Schretzheim kam zu keiner nennenswerten Chance. Der Heimelf spielte die frühe Führung in die Karten, nach elf Minuten war Paul Hategan nach Vorlage von Stefan Eberle erfolgreich. Danach gab es Möglichkeiten fast im Minutentakt, ehe die Begegnung vor der Pause etwas ruhiger wurde. Unverändertes Bild nach dem Seitenwechsel: Der SVG dominierte und erhöhte hochverdient durch Leo Fürst. Die harmlosen Gäste waren mit dem Ergebnis gut bedient. Den Schlusspunkt besorgte Tobias Kapfer aus spitzem Winkel. (kk)

Riedlingen – Wertingen II 2:1. Gegen das Spitzenteam aus Riedlingen konnte der TSV Wertingen gut mithalten, ging am Ende aber mit leeren Händen nach Hause. Im ersten Abschnitt gestaltete sich die Partie ausgeglichen, viel wurde im Mittelfeld bereits erledigt. Im zweiten Durchgang gingen die Gastgeber durch Michael Nothofer in Führung (73.), doch Matthis Korn brachte die Gäste zehn Minuten später zum Ausgleich. Riedlingen, das bereits am Freitag spielen musste, war konditionell am Boden, und traf doch zum Sieg. Die Ecke von Kevin Kutzner fand den direkten Weg ins Tor. (dolls)

Tapfheim – Binswangen 0:2. Spielte sich das Geschehen in den ersten 30 Minuten hauptsächlich ohne nennenswerte Chancen im Mittelfeld ab, erzielte in der 31. Minute Manuel Bühler nach einem Eckball das 0:1 für den Favoriten. Im weiteren Spielverlauf der ersten Halbzeit erspielte sich Binswangen noch eine weitere Riesenchance, die aber ungenutzt blieb. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie bis zur 65. Minute ohne nennenswerte Möglichkeiten, bis Binswangen wieder stärker wurde und nach einem Abpraller vom Pfosten durch Maximilian Maier vorentscheidend auf 0:2 erhöhte. (sct)

Eggelstetten – Kicklingen-F. 1:5. Dem Spitzenreiter reichte eine durchschnittliche Leistung, um gegen eine überforderte Defensive der Heimelf zu einem nie gefährdeten Sieg zu kommen. Die erste Halbzeit konnte der SVE noch ausgeglichen gestalten, doch der Tabellenführer nutzte seine sich bietenden Torchancen durch Markus Hitzler (14. und 36.) sowie Martin Miller (16.) eiskalt aus. Zwischenzeitlich verkürzte Maximilian Dallmaier durch ein Traumtor aus 30 Metern. Während der zweiten Halbzeit versäumte es Kicklingen, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Dennoch gelang dem Favoriten aus einer Vielzahl an Chancen noch zwei Tore durch Michael Bihler und Tobias Hitzler zum auch in dieser Höhe verdienten Auswärtssieg. (sve)

Dillingen – Oberndorf 2:2. Die SSV stand nach den Erfolgen der Konkurrenz unter Druck und handelte sich gegen den Aufsteiger trotz Feldüberlegenheit einen schmerzhaften Zwei-Punkte-Verlust ein. Dominik Riedinger auf Vorlage von Alexander Kinder (44.) markierte zunächst die Führung, die Florian Grenzebach kurz nach der Pause und dem inzwischen üblichen „Schläfchen“ der Dillinger Defensive in diesem Zeitraum egalisierte (46.). Unter Mithilfe von Gästekeeper Mathias Mayr gelang Tamás Balogh mit einem direkten Freistoß aus 70 Metern das 2:1 (63.), ehe Waldemar Völker nach Klasseparade von Felix-Adrian Körber gegen Tobias Miller per Slapstick-Eigentor für den Ausgleich und wohl das Ende der SSV-Aufstiegsträume sorgte (71.). (SSV)

Themen Folgen