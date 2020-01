vor 6 Min.

Fit durch das gesamte Jahr

Jahresprogramm der Gymnastikabteilung hat einiges zu bieten

Beim FC Osterbuch steht das Jahresprogramm der Gymnastikabteilung. Einige Kurse oder Trainigsabende haben schon begonnen. Ein Überblick:

Ein Ganz-Körper-Training für Jedermann bzw. -frau! Ab 28.Januar jeden Dienstag von 18.45 bis 19.45 Uhr. Ohne Anmeldung.

(Spiel und Spaß für Kinder ab 3 Jahren) Seit 7. Januar jeden Dienstag von 16 bis 17 Uhr. Ohne Anmeldung.

Ab 13. Januar jeden Montag von 20 Uhr bis 21.30 Uhr. Ohne Anmeldung.

Seit 9. Januar jeden Donnerstag von 19.30 bis 20.30 Uhr. Ohne Anmeldung.

(orthopädische Rückenschule nach Dr. Brügger). Zwei parallel laufende Kurse ab Donnerstag, 16. Januar – zehnmal jeweils 60 Minuten; 1. Kurs von 17 bis 18 Uhr; 2. Kurs von 18 bis 19 Uhr (Teilnahme nur noch auf Warteliste möglich). Kursgebühr erforderlich. Teilnahme nur mit Anmeldung.

Seit 9. Januar jeden Donnerstag von 9 Uhr bis 10 Uhr. Ohne Anmeldung.

Zehnmal seit Dienstag, 26. November 2019 von 20 Uhr bis 21 Uhr. Ein Quereinstieg ist jederzeit möglich. Kursgebühren und eine nachträgliche Anmeldung sind erforderlich.

Zehnmal seit Freitag, 6. Dezember, von 18 Uhr bis 19 Uhr. Quereinstieg jederzeit möglich. Kursgebühr und Anmeldung erforderlich.

Treffpunkt seit 8. Januar um 7.30 Uhr am Wellness-Studio Feel Good. Am Freitag Treffpunkt um 15 Uhr an der Kirche; am Samstag, 11. Januar, Treffpunkt um 8 Uhr am Sportheim. Ohne Anmeldung.

Zehnmal seit Mittwoch, 8. Januar von 19 Uhr bis 20.15 Uhr. Kursgebühr und Anmeldung erforderlich.

Ab 10. Januar jeden Freitag um 19.15 Uhr im Sportheim. Ohne Anmeldung.

Zehnmal am Mittwoch vom 4. März bis 20. Mai (nicht am 8. und 15. April) von 9 Uhr bis 10 Uhr. Kursgebühr und Anmeldung erforderlich.

Alle Kurse sind für Frauen und Männer. Eine Teilnahme ist auch für Nicht-Mitglieder möglich. Bei Fragen oder Anmeldungen bitte an Ingrid Reiner-Strommer, Telefon, 08272/4454 (oder i.reiner@live.de) wenden. (pm)

auch auf facebook oder unter www.fcosterbuch.de

