Führung ausgebaut

Fußball-A-Klasse West III: Landshausen jetzt vier Punkte vor dem spielfreie SV Roggden. Für Wittislingen rückt der Abstieg nach zwei Niederlagen immer näher.

Steinheim – FC Donauried 1:0. Stefan Eggenmüllers Treffer in der 10. Minute sollte in dieser Partie der Fußball-AK West III für die Platzherren zum „Dreier“ reichen. Nach der Pause erhöhte der Tabellendritte Donauried zwar nochmals den Druck und spielte sich gute Chancen heraus, welche der sehr gute Steinheimer Torhüter vereitelte. (best)

Donaualtheim – Binswang. II 2:0. Michael Marquardt war der Mann des Tages beim ersten SVD-Sieg in diesem Jahr. Die Heimelf war im ersten Durchgang in allen Belangen überlegen. Marquardt nutzte jeweils nach Freistoß seine Chancen zur 2:0-Führung (19./27.). Marquardt (39./42.) und Manuel Steib (45.) verpassten es, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie, Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. (RETH)

Landshausen – Kicklingen II 3:1. Den ersten Treffer in einem zunächst ausgeglichenen Spiel erzielten die Hausherren: Honold legte den Ball zurück und Wickmair verwertete aus kurzer Distanz (11.). Doch nur sechs Minuten später erzielte Cham den Ausgleich, als er Keeper Ackermann mit einem Schuss ins lange Eck keine Chance ließ. In der 21. Minute ging die Eintracht erneut in Führung: Eine mustergültige Flanke von Lukschnat köpfte Schießle unhaltbar ein. Kurz nach dem Wechsel (48.) fiel bereits die Entscheidung, als ein leicht abgefälschter Freistoß von Schießle den Weg ins Netz fand. (KSE)

Unterbechingen – Zusamalth. 0:3. Auch gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn konnte nicht gewonnen werden. Die Gäste gingen durch ein Eigentor von Daniel Schmauder in Führung (36.). Der etwas kleinlich pfeifende Referee muss dann zwischen der 72. und 75. Minute etwas durcheinandergebracht haben: Er sollte das Spiel leiten und nicht entscheiden. Zwei harte Elfmeterentscheidungen bescherten den Gästen das 0:3. (SK)

Wittislingen – Bissingen 1:3. Der Abstieg für die Wittislinger rückt näher. Nach knapp 40 Minuten war das Spiel entschieden. Die Gastgeber spielten anfangs wie üblich gut mit, gerieten jedoch durch einen Freistoß von Patrick Reiter mit 0:1 in Rückstand. Nur fünf Minuten später legte Jörg Hämmerle das 0:2 nach. Durch den Anschlusstreffer von Joshua Wengert keimte kurz Hoffnung auf. Allerdings stellte Sebastian Kommer nur eine Minute später den alten Abstand wieder her. (HG)

Osterbuch – Mörslingen 1:2. „Wir haben ein ganz anderes Gesicht gezeigt als letzte Woche“, gab sich FCO-Coach Achim Kraus sichtlich zerknirscht. Nach dem Erfolg in Roggden (1:0) folgte der Ausrutscher beim Heimauftritt. Fast mit dem Pausenpfiff machte André Hörl das 0:1, und Florian Mesch erhöhte mit einem verwandelten Elfmeter (66.). Osterbuch konnte durch ein Eigentor (84.) verkürzen. (dirg)

Samstag-Spiele

Zusamalth. – FC Donauried 1:2. Nach leichten Vorteilen zu Beginn gelang dem Gast durch Christoph Baumgartner auch die Führung. Zusamaltheim kam stärker aus der Kabine und glich durch Philipp Rohmfeld aus. Nach dem 1:2 durch Joan Chirica mit einem schönen Freistoß (70.) bemühte sich Zusamaltheim vergeblich um einen zweiten Ausgleichstreffer. (we)

Binswangen II – Kicklingen II 0:2. Im Derby der Reserveteams sahen die Zuschauer lange Zeit ein Duell auf Augenhöhe mit seltenen Chancen. 80 Minuten mussten sie auf den ersten Treffer warten, das 0:1 durch Andreas Mayr. Binswangens Offensivbemühungen verpufften, Kicklingen konterte durch Dietmar Baumann in der Nachspielzeit noch zum 0:2. (step)

Wittislingen – Mörslingen 1:4. Die erste Halbzeit sah zwei gleichwertige Teams, was allerdings aufgrund des zerfahrenen Spiels kein Lob war. Die einzigen Höhepunkte waren das 1:0 durch Wengert (21.) und Mörslingens Ausgleich durch Kölle (26.). In der zweiten Hälfte stieg das Niveau nicht. Wittislingen ließ die Chance zur Führung liegen und Mörslingen entschied die Partie innerhalb von fünf Minuten: Spegel (75.), Mass (78.) und schließlich Behringer mit dem abschließenden 1:4 (79.) machten alles klar. (HG)

