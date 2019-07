vor 44 Min.

Führung ja, Punkte nein

Fußball-Bezirksliga Nord: Aufsteiger TSV Wertingen legt gut los, geht dann aber gegen Gast Nördlingen II leer aus.

Von Michael Thiel

In seinem ersten Spiel nach dem Wiederaufstieg in die Fußball-Bezirksliga Nord muss der TSV Wertingen eine bittere Heimniederlage gegen die Bayernliga-Reserve des TSV Nördlingen hinnehmen. Vor 300 Zuschauern lautete das Ergebnis trotz 1:0-Führung letztlich 1:2.

Wertingens Coach Christoph Kehrle setzte sein Vertrauen in Sandro Scherl als neue Nummer eins zwischen den Pfosten. Mit Andreas Kotter stand ein Neuzugang in der Startformation. Zudem kam der junge Markus Weigl zu seinem Bezirksliga-Debüt. In der Anfangsphase tasteten sich beide Teams ab, ohne zwingende Torchancen zu erarbeiten.

Im Laufe des ersten Durchgangs kam die Heimmannschaft immer besser ins Spiel und markierte durch einen Flachschuss aus 18 Metern von Valentin Jaumann die Führung. Sechs Minuten später hätte Wertingen erhöhen können: Nach einem ansehnlichen Spielzug über Rueß und Jaumann war Florian Eising durchgebrochen, doch Nördlingens Keeper Fabian Dorschky lenkte den Ball über die Latte. Dieser vergebenen Chance sollte der TSV am Ende des Spiels noch nachtrauern. Mitten in der besten Phase der Gastgeber fiel das unglückliche erste Gegentor. Nach einer Ecke landete der Ball über Wertingens Verteidiger Marco Schiermoch im eigenen Netz. So ging es mit 1:1 in die Kabine.

Nördlingen startete deutlich besser aus der Pause und hatte mehrmals die Möglichkeit, um in Führung zu gehen. Die Rieser drehten folglich das Spiel durch einen abgefälschten Distanzschuss von Simon Lösch – 1:2 (65.).

Der TSV Wertingen zeigte eine gute Reaktion, als vier Minuten später Valentin Jaumann einen Freistoß an die Latte setzte. In der Schlussphase warf díe Heimmannschaft alles nach vorne, doch die Gäste verteidigten gut und brachten ihren Vorsprung über die Zeit.

Themen Folgen