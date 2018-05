22:23 Uhr

Für Höchstädt geht das Zittern weiter Lokalsport

Kuddelmuddel im Alerheimer Strafraum: Robin Helmschrott (links) trifft zum 1:0 für Reimlingen. Am Ende hatte aber Alerheim mit 4:2 das bessere Ende für sich – und die SSV Höchstädt im Abstiegskampf-Fernduell das Nachsehen.

Fußball-Kreisliga Nord: 2:1 in Möttingen hilft nicht, weil auch Konkurrent Alerheim gewinnt. Wertingen spielt sich für Relegation am Mittwoch in Glött (18.15 Uhr) gegen Altenmünster warm.

Unterthürheim – Altisheim 1:1. Beide Teams genehmigten sich einen lockeren Saisonausklang in der Fußball-Kreisliga Nord, wobei die Gäste vor allem im ersten Abschnitt tonangebend waren. So kam es in der 35. Minute gar nicht überraschend zum 1:0 für Altisheim. Deren Vollstrecker Sven Rotzer scheiterte bei einem Freistoß zunächst, traf dann im Nachschuss. „Hintenraus hatten wir dann den Gegner besser im Griff“, meinte nach der Partie Unterthürheims Abteilungsboss Stefan Mayershofer, dessen Team die fehlenden Christoph Wirth, Daniel Gumpp und Alexander Rigel zu ersetzen hatte. Die Geduld bei den Gastgebern zahlte sich zehn Minuten vor dem Ende mit dem Ausgleich durch Thomas Mair schließlich aus. Jetzt war gar der Sieg möglich, doch ein Foulelfmeter von Rainer Mattes fand nicht sein Ziel im Gehäuse der Gäste. (dirg)

Möttingen – Höchstädt 1:2. Trotz Auswärtssieg geht es für die SSV in die Relegation um den Klassenerhalt, weil auch Konkurrent Alerheim gewann. Gegner im Stechen um den Klassenerhalt ist am Samstag, 26. Mai, 17 Uhr, im Dillinger Donaustadion der Abstiegsrelegant aus der Kreisliga West, SV Aislingen. Nach ausgeglichenem Beginn schaffte Daniel Kerscher bei der ersten Möglichkeit die Heimführung. Nach Foul an Hagel gab es keinen Strafstoß, während Sebastian Wanek im Gegenzug toll ausglich – 1:1. Nach dem Wechsel fiel sogar die Gästeführung aus 16 Metern durch Sebastian Kölle, als die Möttinger Abwehr den Ball nicht wegbrachte. Nach einem Freistoß von Simon Kerscher lenkte Gästekeeper Nimanaj einen Schäble-Schuss toll über die Latte. Auch alle weiteren Ausgleichchancen verpufften. (rn)

Holzkirchen – Unterring. 5:3. Der Absteiger begann beim Abschiedsspiel seiner Spielertrainers Florian Lorenz stark und ging durch den schön freigespielten Manuel Schiele in Führung (13.). Während Beck und Gruber erste Heimchancen vergaben, erhöhte Sven Schmidt mit 20-Meter-Freistoß auf 0:2 (36.). Doch Simon Gruber und Marcel Köhnlein glichen noch vor der Pause aus. Die erstmalige Führung für den Meister schoss Jörg Strauß nach 52 Minuten heraus. Danach erhöhte Simon Gruber per Strafstoß und machte nach einem schönen Außenangriff über Tobias Rau auch alles klar – 5:2. Daniel Schüle konnte noch auf den 5:3-Endstand verkürzen. (rn)

Deiningen – Wertingen 2:2. Zum letzten Aufgalopp vor der Aufstiegsrelegation führte es die Wertinger in den Deininger Sportpark. Oberstes Ziel des TSV-Teams war dabei, keine Verletzungen zu riskieren. „Natürlich wurde der ein oder andere Spieler, der sich mit leichten Blessuren herumschlägt, dementsprechend geschont“, meinte Fußball-Abteilungsleiter Christoph Krebs. So ließ Coach Christian Mayer seine Kicker Marcel Gebauer und Alexander Wiedemann nur eine Halbzeit spielen. Mit einem 2:1 für die Gastgeber ging es in die Pause. Moritz Hempel sorgte für den TSV-Gegentreffer. Der Ausgleich, zehn Minuten vor dem Abpfiff, entsprang einem Foulelfmeter. Torschütze für den Tabellenzweiten war sein Mannschaftskapitän Maximilian Beham. (dirg)

