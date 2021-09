SV Erlingen verteidigt Platz an der Sonne

Mühsamer Heimerfolg gegen den SV Adelsried

(1:0). Mit einem Konter aus dem Lehrbuch ging der TSV Herbertshofen in Führung: Nach einem weiten Abwurf vom reaktivierten Torwart-Oldie Alexander Brodkorb (43) passte Yannick Ruinat auf Bastian Stefanovic, der zum 1:0 vollstreckte (34.). Bis zur 80. Minute hielt Brodkorb seinen Kasten sauber, ehe Geoffery Umar per Abstauber doch noch der Ausgleich für Horgau gelang. (edi)

(1:0). Kurz vor Ende der ersten Halbzeit fasste sich Marel Strehl ein Herz und erzielte nach einem sehenswerten Solo die Führung für die Heimelf. Im zweiten Durchgang konnte der Gast aus Westendorf durch zwei Foulelfmeter von Simon Schacherl innerhalb weniger Minuten das Spiel glücklich zu seinen Gunsten drehen. (kajü)

(1:0). Gegen eine starke Landesliga-Reserve aus Gersthofen konnte der SC Biberbach zur richtigen Zeit die Tore erzielen. Mitte der ersten Halbzeit sorgte Torjäger Lukas Huber für die verdiente 1:0-Halbzeitführung. Nach der Pause übernahm dann vorübergehend der Gast die Initiative, bevor wiederum Lukas Huber nach einem Abspielfehler für die Vorentscheidung sorgte. Nur drei Minuten später verhinderte Gersthofens Torhüter mit einem tollen Reflex das dritte Tor von Huber. Das dritte SCB-Tor war aber dadurch nur um wenige Sekunden verschoben, weil der eingewechselten Mathias Haake den anschließenden Eckball sehenswert per Kopf versenkte. (gs)

(2:1). Wie bereits in den Vorwochen brauchte Tabellenführer SV Erlingen den Weckruf, da Tobias Korsten bereits nach 14 Minuten die Führung für die agilen Gäste aus Adelsried erzielte. Danach hatte Erlingen immer mehr vom Spiel und drehte die Partie noch vor der Pause durch Tore von Sebastian Jung (28.) und Manuel Krupka (41.). In der zweiten Hälfte scheiterte der Spitzenreiter immer wieder am gut aufgelegten Torwart Yanik Wagner der Gäste. (AL)