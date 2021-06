Aufbruchstimmung beim Absteiger FC Osterbuch

B-Klassist hat mit neuem Spielertrainer und drei weiteren Neuzugängen die Saison-Vorbereitung aufgenommen

Die Fußballer des FC Osterbuch haben sich auf der Trainerbank neu aufgestellt. Wie bereits berichtet, übernimmt Matthias Kempter als Spielertrainer das Kommando bei den Grün-Weißen. Der Torjäger Kempter wechselt von Grün-Weiß Baiershofen an die Buchbergstraße. In der abgelaufenen Saison 19/21 erzielte der neue Coach des FCO in der Kreisklasse West II in 19 Spielen 16 Treffer. Für Kempter ist der FC Osterbuch die erste Station als Trainer.

Der selbst noch aktiv spielende Coach bittet seine Schützlinge seit dem vergangenen Dienstag zum Training. Der Ball rollt in der Vorbereitung zweimal in der Woche beim Training, zudem stehen fünf Testspiele an. Die Übungseinheiten finden jeweils am Dienstag und Freitag um 19 Uhr statt. „Die Fußballer vom FC Osterbuch haben herausragende Trainingsbedingungen zum Start der Vorbereitung, der Platz befindet sich wie immer in einem hervorragenden Zustand, dank der beiden Platzwarte Karl Bühler und Friedrich Pfurtscheller“, schwärmt Sportleiter Martin Jakob. Am 4. Juli dürfen die Kicker des FC Osterbuch das erste Mal bei einem Vorbereitungsspiel ihre Kickstiefel gegen die SG Zusamzell/Reutern schnüren. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Osterbuch, das Konzept des Vereins und das Umfeld haben mich schnell überzeugt. Der Kader ist sehr gut zusammengestellt und gerade die Anzahl der jungen Spieler ist erfreulich. Nach der langen Pause und der schwierigen Saison 19/21 hoffe ich, dass die Mannschaft in der Vorbereitung wieder richtig Gas gibt und wir verletzungsfrei und erfolgreich durch die Saison kommen“, so der 29-jährige Kempter.

Funktionär Martin Jakob freut sich, dass er vier neue Spieler beim FC Osterbuch begrüßen darf. Dazu gehören Spielertrainer Matthias Kempter, Florian Goldner (TSV Firnhaberau), Niklas Ludwig (SV Wortelstetten) und Simon Stengelmair (eigene Jugend). „Nachdem wir leider in die B-Klasse abgestiegen sind, schauen wir jetzt nach vorne und hoffen auf eine verletzungsfreie Saison. Unsere Mannschaft bleibt im großen Teil zusammen, gepaart mit unseren Neuzugängen macht es uns Mut, für die kommende Saison gut aufgestellt zu sein. Deswegen freut es uns, dass Flo Goldner den Weg zurück auf ‚unseren Berg‘ gefunden hat. Mit ihm haben wir einen erfahrenen Kicker gewonnen, welcher junge Spieler unterstützen kann“, berichtet Martin Jakob. Florian Goldner hat bereits von 2015 bis 2018 das grün-weiße Trikot getragen. Der Torjäger hatte beim Aufstieg in der Saison 2015/16 mit 36 Treffern in der B-Klasse einen großen Anteil daran, dass es für den „FCO“ zum Aufstieg reichte. „Es freut mich sehr, die Mannschaft wiederzusehen und in der Vorbereitung nach so einer turbulenten Zeit zu starten. Ich fühle mich beim FCO sehr wohl, und das familiäre Umfeld gefällt mir sehr“, so Florian Goldner. Abteilungsleiter Johann Schuster freut sich vor allem auch über die neue Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem neu integrierten Sportlichen Leiter Martin Jakob. (SCD–)

4. Juli, 15 Uhr: SG Zusamzell/Reutern – FC Osterbuch; 11. Juli, 17 Uhr: FC Osterbuch – SV Roggden; 18. Juli, 17 Uhr: FC Osterbuch – TV Gundelfingen; 25. Juli, 17 Uhr: FC Osterbuch – SV Bonstetten; 30. Juli, 19 Uhr: FC Osterbuch – TSV Zusmarshausen II