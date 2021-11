Auf den Hund gekommen

Auch mit neuem Trainer gelingt TSV Meitingen nicht die Wende

Nichts da mit neuem Impuls durch Trainerwechsel. Vor 220 Zuschauern bleibt der TSV Meitingen auch unter Denis Buja im siebten Spiel in Serie erfolglos. Die 1:2-Niederlage gegen Kellerkind TSV Pöttmes kam durch ein Eigentor zustande und lässt den TSV bedrohlich nahe an die Abstiegszone heranrücken.

Fast wie in jedem Spiel brannte es bereits zu Beginn im Meitinger Strafraum wieder lichterloh. Als Marco Lettrari den Ball nach einer Ecke klären wollte, traf er den Ball nicht richtig und fälschte ihn an die Latte ab. Den Nachschuss konnte Luca Peuser jedoch klären (4.). Die Meitinger wirkten sehr verunsichert, sodass kurze Zeit später folgerichtig das 1:0 für den TSV Pöttmes fiel. Nach einer perfekten Flanke köpfte Häckel ein (14.). Dabei agierte die Meitinger Hintermannschaft viel zu fahrlässig. Auf der Gegenseite köpfte Denis Buja anschließend über das Pöttmeser Tor (18.).

Nach dieser Aktion kamen die Gastgeber besser ins Spiel und es gelang der Meitinger Ausgleich. Nach einer perfekten Flanke von Lukas Erhard ließ Alexander Heider im Strafraum seine Gegner stehen und versenkte den Ball zum viel umjubelten 1:1 (30). Nun hoffte der Meitinger Anhang auf eine Kehrtwende, jedoch mochte diese vor der Halbzeit nicht mehr gelingen. Als Denis Buja den Ball auf Ranitovic auflegte, schoss dieser über das Tor (40.)

Was wäre gewesen wenn Emanuel Zach gleich nach Wiederanpfiff im Fünfmeterraum alleine vor Tinni nicht zu zögerlich gewesen wäre, sodass die Gäste in höchster Not noch klären konnten (46.)? So kam Pöttmes wieder besser ins Spiel. Meitingen hielt dagegen und fast hätte Buja das 2:1 machen können - vielleicht müssen? Nach Flanke von Heider verfehlte der neue Spielertrainer mit dem Kopf das Pöttmeser Gehäuse nur um Zentimeter (60.). Kurz danach köpfte Geanta nach einer Flanke am Gehäuse von Luca Peuser knapp vorbei (64.).

Die Nickligkeiten nahmen zu und Heider und Kling gingen im Pöttmeser Strafraum zu Boden (69.). Der Meitinger war dabei eher am Ball. Schiedsrichter Wirkner ließ das Spiel zunächst weiterlaufen und pfiff dann. Die Entscheidung lautete – Schiedsrichterball. Als kurz danach wieder eine Flanke in den Meitinger Strafraum segelte und Heckel freistehend zum Kopfball kam, parierte Peuser sensationell (72.). Das hätte eigentlich das 1:2 sein müssen. Dies besorgte anschließend ein Eigentor. Der Klärungsversuch von Marco Lettrari traf unhaltbar ins eigene Gehäuse (75.). Diese Führung hatte sich abgezeichnet, da Meitingen in dieser Phase viel zu passiv agierte. In der Schlussphase gab es mehrere gelbe Karten auf beiden Seiten, ein richtiger Spielfluss wollte nicht mehr aufkommen. Wortwörtlich war der Hund im Meitinger Spiel, als ein Vierbeiner seinem Frauchen entwischte und aufs Spielfeld rannte (90.). Mit der letzten Aktion des Spiels bekam Meitingen noch einen Freistoß nahe der Strafraumkante zugesprochen (90.+3). Duvnjak scheiterte aber an den vielbeinigen Akteuren im Pöttmeser Strafraum. Wieder einmal ein gebrauchter Tag für den TSV Meitingen.

TSV Meitingen: Peuser, Berisha, Schuster, Ranitovic (81. Hummel) , Heider (75. Gärtner), Duvnjak, Erhard (57. Fichtner), Zach (87. Riemensperger), Meir, Buja, Lettrari.

TSV Pöttmes: Tinni, Storzer, Thomay, Ziegler, Fakic (90.+3 Segashi), Geanta, Mauritz, Heckel (73. Oneata), Groza, Gabrica (53. Brandner), Kling (82. Schneider)

Tore: 0:1 Heckel (14.), 1:1 Heider (30.), 1:2 Eigentor (75.). - Zuschauer: 220.