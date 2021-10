Chancenlos gegen ein Spitzenteam

SC Altenmünster kann beim 0:3 gegen Stätzling nicht mithalten

Nichts zu holen gab es für den SC Altenmünster im Heimspiel der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den FC Stätzling. Nach 93 Minuten stand ein 0:3 auf der Anzeigentafel. Ein Ergebnis, das angesichts des letzten Treffers in der vierten Minute der Nachspielzeit sicherlich um ein Tor zu hoch ausgefallen ist. Am verdienten Erfolg der besten Auswärtsmannschaft in der Liga gab es aber keine zwei Meinungen. Auch bei Dominik Osterhoff nicht. „Stätzling hat schon eine starke Truppe“, war der Altenmünsterer Co-Trainer vom Gegner beeindruckt.

Die Gäste verstanden es von Beginn an, den Ball längere Zeit in den eigenen Reihen zu halten, während Altenmünster bei Balleroberungen das Spielgerät oftmals viel zu schnell wieder herschenkte. Den Zusamtalern fehlte nicht nur ein Stratege im Mittelfeld, sondern im Angriffszentrum auch ein Spieler, der sich in den Zweikämpfen hätte behaupten können. Zudem kam, dass es der angeschlagene Nico Schuster zwar versuchte, bei Halbzeit wegen seiner nicht ganz auskurierten Oberschenkelzerrung aber die Segel streichen musste. „Wir konnten nie richtig Druck auf den Gegner ausüben“, stellte Dominik Osterhoff bei seiner Analyse treffend fest.

Wenn vorne wenig geht, sollte wenigstens die Defensive sicher stehen. Doch Altenmünsters Hintermannschaft leistete sich in der 28. Minute den ersten „Wackler“, als nach einem Freistoß Luis Lindermayr wacher als Peter Ferme war und den Ball zum 0:1 in die Maschen köpfte. Auch wenn der Gegner vor der Pause den besseren Eindruck hinterließ, bei nur einem Tor Rückstand besteht immer die Hoffnung, nochmals ran zu kommen.

Erst recht, wenn der Gegner dann auch zahlenmäßig plötzlich im Nachteil ist. Doch die Gelb-rote-Karte gegen den Stätzlinger Luigi Manfreda nach 59 Minuten setzte bei Altenmünster keine zusätzlichen Kräfte frei. Zwar wirkten die Zusamtaler nun optisch überlegen, beim 0:2 durch Mart Sert ließen sie sich allerdings mit drei Pässen auskontern (69.). Das gleiche Bild beim dritten Stätzlinger Treffer von Sebastian Kraus in der Nachspielzeit. Viel zu weit aufgerückt und mit einer geschickten Körperdrehung den einigen Gegenspieler im Strafraum düpiert, hob Kraus den Ball über SCA-Torwart Alexander Schmid ins Netz. (her)

SC Altenmünster: Schmid, Wüst (84. Kalkbrenner), Ferme, S. Kaifer, Seiter, Saule, Crudo, Brekalo (78 Sanyang), Glenk, Tuksar, Schuster (46.Haselmeier/80.Kraft).

FC Stätzling: Hartmann, Horn, Hadwiger, Sert (74. Mayr), Gastl (48. Kraus), Sautter, Manfreda (80. Schropp), Lindermayr, Semke, Trinkl (84. Süß), Tuschtka.

Tore: 0:1 (28.) Lindermayr, 0:2 (69.) Sert, 0:3 (90+4) Kraus – Schiedsrichter: Leonhard Schramm – Zuschauer: 120