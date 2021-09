Ein Endergebnis, welches Bände spricht

TSV Meitingen geht mit 1:6 gegen den TSV Hollenbach unter

Dem TSV Meitingen und seinen Verantwortlichen dürften nach der 1:6 (0:1)-Niederlage im „Spitzenspiel“ gegen den TSV Hollenbach die Kinnlade runtergefallen sein. Denn es fehlten bei den Lechtalern nicht nur einige Spieler, sondern auch die richtige Einstellung und Körperspannung, die für eine Begegnung solch hoher Brisanz nötig gewesen wären.

Wesentlich agiler und körperbetonter trat in den Lechauen der TSV Hollenbach auf, mit dem absoluten Willen, seine Erfolgsserie fortzufahren. Nach nicht einmal einer Viertelstunde gingen die Gäste daher verdient in Führung. Christoph Burkhard zirkelte einen Freistoß an der Strafraumkante unhaltbar für Luca Peuser um die Mauer zum 0:1 (15.). Auch wenn sich der TSV Meitingen stets bemühte, aufgrund des geschwächten Zentrums kamen die Lechtaler nur äußerst selten ins letzte Drittel. So häuften sich die Chancen der Gäste.

Meitingens Coach Pavlos Mavros zog nach einer halben Stunde die Notbremse. Für Jacob Riemensperger kam Alexander Heider, den bereits gelb vorbelastete Denis Buja ersetzte Tobias Gassner, was zumindest kurz neuen Schwung brachte. Zum Halbzeitpfiff fehlte dem Gastgeber auch noch das notwendige Glück und Kaltschnäuzigkeit. Daniel Deppner steckte auf Michael Meir durch, der völlig alleine vor dem Tor an Gästekeeper Jozo Derek scheiterte (45.). Zu Beginn der zweiten Hälfte erlebten die 280 Zuschauer in der Rathaus-Apotheken-Arena zumindest ganz kurz ein wahres Spitzenspiel. Auf die 2:0-Führung der Gäste durch Nikolaos Pitsias, der nach einer Hereingabe und darauf folgenden Unstimmigkeiten den Ball über die Linie drückte (52.), konnte Alexander Heider ebenfalls mithilfe von Unzulänglichkeiten der Hollenbacher Defensive auf 1:2 verkürzen (55.).

Doch im direkten Gegenzug verwertete Georg Witzenberger einen langen Ball brillant zum 1:3 (55.). Nur Bruchteile später sorgte er für die Entscheidung und erhöhte auf 1:4 (58.). Insbesondere beim zweiten Treffer Witzenbergers waren die Abstände in der Meitinger Defensive viel zu groß.

Eindrucksvoll war indes das Gegen-Pressing des TSV Hollenbach, das zu keiner Sekunde abflachte. Auch nach dem 1:5 durch Hoegg, der einen Distanzschuss aus 25 Metern versenkte (74.), hielten die Gäste den Druck hoch. Pitsias machte daher auch noch das halbe Dutzend voll (80.). Am Ende muss sich der TSV Meitingen an die eigene Nase packen, denn sichtlich hat bei einigen Spielern der Saft gefehlt, um mit motivierten Gästen aus Hollenbach mithalten zu können und sich zum Kreise der Top-Mannschaften zählen zu dürfen.

TSV Meitingen: Peuser, Riemensperger (31. Heider), Fichtner, Duvnjak (67. Hummel), Zach, Meir, Buja (34. Gassner), Lettrari, Chouiloulidis, Deppner, Gärtner.

TSV Hollenbach: Derek, Leser, Stark (46. Pitsias), Greifenegger (56. Kaltenstalder), Knauer, Bichlmeier (76. Ruisinger), Meyer, Burghart, Hoegg (77. M. Fischer), Witzenberger (63. Morfakis), Burkhard.

Tore: 0:1 Burkhard (15.), 0:2 Pitsias (52.), 1:2 Heider (55.), 1:3 Witzenberger (55.), 1:4 Witzenberger (58.), 1:5 Hoegg (74.), 1:6 Pitsias (80.). – Schiedsrichter: Marvin Bihler. – Zuschauer: 280. – Gelb-Rot: Lettrari (88./Meitingen).