Stephan Donderer vom FC Horgau trifft in der Nachspielzeit zum 3:3-Ausgleich und sieht anschließend zusammen mit Meitingens Nemanja Ranitovic die Rote Karte

Spätsommer, Emotionen und ein nervenaufreibendes Spektakel bot sich den zahlreichen Zuschauern beim 3:3 zwischen dem FC Horgau und dem TSV Meitingen in der Fußball-Bezirksliga Nord. Die Meitinger reisten mit gehörigem Tabellendruck zum starken Aufsteiger ins Rothtal. Einen schönen Spielzug konnte Michael Vogele für Horgau nicht ertragreich abschließen und der schnelle Konter der Meitinger fand seine Endhaltestelle in den Händen von Felix Häberl.

Meitingen stand gehörig unter Beschuss. Doch in der 18. Minute konnte Denis Buja diesen Gürtel sprengen. Nach scharfer Hereingabe vollendete der wuchtige Stürmer mit dem Kopf zum 0:1. Nun war Horgau im Zugzwang. Spielerisch gut, mit größeren Spielanteilen und Tempo über die Außenbahn sollte das 0:1 keinen langen Bestand haben. Philipp Mayer frei stehen zu lassen – das sollte auch bis nach Meitingen als keine gute Idee durchgedrungen sein. Nach traumhafter Flanke köpfte „King Arthur“ zum 1:1 ein. Sein elfter Saisontreffer.

Dreh- und Angelpunkt im Meitinger Spiel war Mateo Duvnjak. Doch seinen Gegenpart fand man auch auf Horgauer Seite. Der seit Wochen überragend agierende Valentin Blochum zog die Strippen.

Der Meitinger Pausentee zeigte zuerst Wirkung. Die Gäste kamen hellwach aus der Kabine und gingen in der 49. Minute durch Denis Buja wieder per Kopf in Führung. Die Horgauer waren fortan etwas verunsichert und mühten sich zurück in die Partie. Kurz darauf Glück für die Heimelf. Einen Schuss von Buja schaute Häberl am Tor vorbei. In der 65. Minute dann, wieder Buja. Nach einem Standard stand er völlig blank und netzte zum 1:3 ein. Dann blitzte die ganze Spielintelligenz der Heimelf auf. Während Meitingen noch mit dem Schiedsrichter über den klaren Freistoß lamentierte, führte Valentin Blochum diesen schnell aus, bediente Michael Vogele, und dieser schob zum 2:3 ein. Horgau drängte auf den Ausgleich. Die Emotionen kochten auf beiden Seiten immer höher. Rudelbildung an Rudelbildung vor den beiden Trainerbänken.

Doch dann die 92. Minute. Nach Foulspiel auf der Sechzehnerlinie, welche bekanntlich zum Strafraum zählt, gab es nur einen Freistoß für Horgau. Stephan Donderer nahm seinen ganzen Mut zusammen und beförderte den Ball in den Winkel. 3:3 in der Nachspielzeit. Allerdings dauerte das Spielgeschehen dann noch weiter an und die nächste Rudelbildung tat sich auf. Nemanja Ranitovic und Stephan Donderer hatten sich nicht ganz im Griff und sahen beide die Rote Karte.

Am Ende stand ein 3:3-Unentschieden, das den Gästen im Kampf der hinteren Plätze nicht hilft und den Horgauern das achte ungeschlagene Spiel in Serie bescherte.

FC Horgau: Häberl, Donderer, Hefele, Severin Blochum, Kirschner, Samouwel, V. Blochum, Mayer, Simon Blochum (61. Petzold), Beckert (61. Martinek), Michael Vogele.

TSV Meitingen: Peuser, Berisha, Zach, Lettrari, Ranitovic, Duvnjak, Fichtner (52. Gärtner), Heider, Erhard (82. Riemensperger), Buja, Meir.

Tore: 0:1 Buja (18.), 1:1 Mayer (26.), 1:2 Buja (47.), 1:3 Buja (55.), 2:3 Vogele (70.), 3:3 Donderer (90.+3). – Schiedsrichter: Riedl (Grasheim) – Zuschauer: 200. – Rot: Donderer (FC Horgau), Ranitovic (TSV Meitingen/beide 90.+5).