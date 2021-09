Eine schmerzvolle Niederlage

TSV Wertingen hatte sich in Horgau den Sprung aus dem Tabellenkeller erhofft, doch Gäste können beim 2:4 die Erwartungen nicht erfüllen

Die Mannschaft des TSV Wertingen verpasste es gestern zum wiederholten Male, die große Chance sich aus der Abstiegszone der Fußball-Bezirksliga Nord zu befreien und erlebte bei der 2:4-Niederlage beim FC Horgau ein Deja-vu vom Spiel in Wörnitzstein, als man dort auch schon die Gelegenheit hatte gegen einen Gegner auf Augenhöhe drei Punkte zu holen.

Von Beginn an war viel Tempo im Spiel und es ergaben sich einige Torchancen, da beide Defensivreihen einiges zuließen. Nach gespielten 20 Minuten hatte Horgau drei richtig gute Chancen in Führung zu gehen. Michael Vogele scheiterte zunächst an Torhüter Scherl, ebenso Fabian Tögel, und wenige Sekunden später schoss Maximilian Vogele über das Tor. Somit kam die Trinkpause in der 25. Minute für Zusamstädter gerade recht. Kurz nach dieser Unterbrechung konnte Marcel Mayr die Gäste in Führung bringen. Christoph Müller bediente Mayr und der schloss ins lange Eck ab. Kurz darauf wieder zwei Großchancen auf beiden Seiten. Erst scheiterte Valentin Blochum an Sandro Scherl und wenige Sekunden später brachte Lukas Schwarzfischer den Ball nicht am Horgauer Keeper vorbei. Nur fünf Minuten nach der Wertinger Führung kam Horgau zum Ausgleich. Maximilian Vogele hatte auf links zu viel Zeit zu flanken und fand den Kopf des frei stehenden Fabian Tögel, der ins kurze Eck einköpfte. Marcel Mayr hatte in der 42. Minute eine gute Gelegenheit seine Wertinger Mannschaft wieder in Führung zu bringen. Doch sein Schuss nach einer Flanke von Marcel Gebauer konnte der Keeper zur Seite abwehren. Kurz vor der Pause wehrte ein Wertinger Verteidiger einen Horgauer Schuss mit der Hand ab, und somit gab es Elfmeter für die Hausherren. Arthur Philipp Mayer verwandelte diesen stark zur 2:1 Horgauer Pausenführung.

Wertingen musste zur Pause zweimal verletzungsbedingt wechseln. Marcel Mayr und Christoph Müller mussten das Spielfeld verlassen, dafür kamen Markus Weigl und Ivan Rasic ins Spiel. Die Gäste erwischten einen guten Start in die zweite Hälfte und erzielten den erneuten Ausgleich. Einen langen Ball von Alexander Wiedemann legte Ivan Rasic per Kopf am Horgauer Keeper vorbei. In der 53. Minute die wohl beste Wertinger Chance auf eine erneute Führung. Lukas Schwarzfischer schob den Ball aber frei vor dem Keeper am Tor daneben. Wertingen ließ daraufhin wieder nach und die Gastgeber kamen somit wieder besser ins Spiel. Zunächst rettete Maximilian Fischer kurz vor der Linie, ehe Maximilian Vogele knapp am langen Eck vorbeischoss. Horgau ging dementsprechend verdient wieder in Führung. Nach einem weiteren hohen Ball legte Michael Vogele per Kopf auf Maximilian Vogele ab und der nickte ins kurze Eck zum 3:2 ein. In der 86. Minute sorgte Valentin Blochum für den 4:2-Endstand. Er zog von rechts nach innen und traf ins lange Eck. Wertingen verpasst somit den Sprung auf Platz zehn und bleibt weiterhin auf dem 13. Tabellenplatz stehen.

FC Horgau: Häberl – Petzold, Severin Blochum (74. Hefele), Kirschner, Valentin Blochum, Mayer, Simon Blochum, Beckert, Tögel, Michael Vogele, Maximilian Vogele.

TSV Wertingen: Scherl, Langenmair, Fischer, Kotter, Gebauer (64. Gallenmüller), Rueß, Beham, Wiedemann, Mayr (46. Weigl), Müller (46. Rasic), Schwarzfischer

Tore: 0:1 Mayr (28.), 1:1 Tögel (33.), 2:1 Mayer (44. HE), 2:2 Rasic (49.), 3:2 Max. Vogele (68), 4:2 V. Blochum (86.) – Zuschauer: 150 – Schiedsrichter: Veit Sieber (DJK Lechhausen)