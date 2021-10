Volle Offensivpower unter Flutlicht

TSV Wertingen und FC Mertingen liefern sich einen offenen Schlagabtausch mit dem besseren Ende für die Gäste, welche einen 4:3-Erfolg bejubeln

Der TSV Wertingen lieferte gestern Abend nach eigener Führung in der ersten Halbzeit eine schwache Vorstellung ab. Innerhalb von acht Minuten schossen die Gäste vor dem Halbzeitpfiff drei Tore und stellten das Flutlichtspiel komplett auf den Kopf.

Dabei ging es gut los für die Zusamstädter. In der 7. Minute ging Wertingen in Führung. Nach einer Ecke von Marcel Mayr köpfte Kapitän Max Beham den Ball unter die Latte zum 1:0 ein. In der temporeichen Anfangsphase hatte Mertingen nach dem Führungstor zwei gute Chancen. Zunächst Stefan Spingler und dann Sven Rotzer scheiterten jeweils an Wertingens Torwart Sandro Scherl. In der 23. Minute gelang Mertingen bereits der Ausgleichstreffer. Die Eckball-Hereingabe von Sven Rotzer verlängerte Bernhard Schuster ins lange Eck. Nur zwei Minuten später konnte Mertingen eine weitere gute Chance verzeichnen. Stefan Spingler traf aus 20 Minuten die Latte.

Nach einer gespielten halben Stunde ereignete sich leider eine unschöne Szene hinter dem Wertinger Tor. Ein Zuschauer blendete mit einem Laserpointer den Wertinger Keeper. Daraufhin wurde der Zuschauer des Stadions verwiesen, dies führte zu einer längeren Spielunterbrechung. Wertingen hatte nach dieser Spielunterbrechung die erste gute Chance durch Max Gallenmüller. Doch dessen Kopfball lenkte Mertingens Torwart Brazinskas zur Ecke. Was sich dann auf dem Wertinger Fußballplatz abspielte, war ein Schock für jeden TSV-Anhänger. Erst ging Mertingen in der 40. Minute in Führung und drehte somit das Spiel. Sven Rotzer konnte sich den Ball viel zu unbedrängt den Ball zurechtlegen und in den rechten Winkel einschießen. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs erhöhte der Gast gar auf 3:1 und wenig später auf 4:1. Zweimal war es Bernhard Schuster, der für den FCM traf. Zweimal sah dabei die Wertinger Hintermannschaft nicht gut aus, denn sie legten eine Körpersprache und Zweikampfpräsenz an den Tag, die eines Spiels solcher Bedeutung nicht würdig war.

Wertingens Trainer Kehrle reagierte zur Pause und wechselte dreimal. Die zweite Hälfte plätscherte zunächst vor sich hin, doch Wertingen kam nochmals ran. In der 82. Minute staubte Marcel Mayr einen Schuss von Christoph Prestel ab. Sechs Minuten später traf Marcel Gebauer nach einer Ecke von Christoph Müller mithilfe des Innenpfostens zum 3:4-Anschlusstreffer. Dies reichte allerdings nicht mehr, um doch noch etwas Zählbares aus dem Derby mitzunehmen.

TSV Wertingen: Scherl, Gallenmüller (46. Langenmair), Fischer, Kotter, Schiermoch, Beham, Gebauer, Rueß (46. Müller), Mayr, Weigl (46. Prestel), Schwarzfischer (64. Rasic)

FC Mertingen: Brazinskas, Heckmeier (66. M. Wagner), Stach (68. Schweihofer), V. Wagner, Adam (78. Hosp), Dix, Hosp, Rotzer, Schroll, Schuster (90. Gaugenrieder), Spingler

Tore: 1:0 Beham (7.), 1:1 Schuster (23.), 1:2 Rotzer (40.), 1:3 Schuster (45. + 2.) 1:4 Schuster (45. + 3.), 2:4 Mayr (82.) 3:4 Gebauer (88.) – Schiedsrichter: Moritz Osteried (SpVgg Krumbach) – Zuschauer: 350