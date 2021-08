Wiedersehen mit einem alten Bekannten

TSV Meitingen trifft auf Team um Ex-Spieler Christoph Bronnhuber

Bereits am zweiten Spieltag steht der TSV Meitingen in der Fußball-Bezirksliga Nord dort, wo ihn am Ende auch viele Experten erwarten: nämlich an der Tabellenspitze. Dem mühevollen 3:2-Auftaktsieg gegen den TSV Ziemetshausen folgte am vergangenen Mittwoch beim 6:1-Erfolg in Pöttmes eine Demonstration der eigenen Stärke. Diese möchten die Lechtaler nun auch im bevorstehenden Duell am Sonntag, 17 Uhr, gegen den FC Günzburg beweisen.

Doch aufgepasst: Die Gäste konnten am Mittwoch gegen den ebenfalls hoch gehandelten TSV Aindling überzeugen und gewannen überraschend mit 1:0. Zudem wird der FC Günzburg von einem ehemaligen Meitinger als Spielertrainer gecoacht. Kein Wunder, dass sich Christoph Bronnhuber auf die Rückkehr in die Lechauen freut und vor dem Vergleich mit seinem Ex-Klub lächelnd meint: „Für uns wird das ein leichtes Spiel, weil wir nichts zu verlieren haben.“

Ähnlich sieht es beim SC Altenmünster aus: Nach dem verdienten Last-Minute-Ausgleich beim 1:1 gegen den SC Bubesheim wartet auf die Zusamtaler beim Gastspiel in Affing ebenfalls ein Team, das wie Meitingen in zwei Spielen bereits sechs Punkte einfahren konnte und als Tabellenzweiter folgerichtig favorisiert in die Begegnung geht. Was aber den SCA-Verantwortlichen keine Kopfschmerzen verursacht. „Wenn wir taktisch klug spielen, dann haben wir in Affing sicherlich Chancen, Zählbares mitzunehmen“, sinniert der sich weiter im Aufbautraining befindende Angreifer Dominik Osterhoff. Er traut seinen Teamkollegen auch deshalb eine Überraschung durchaus zu, weil beim Remis gegen Bubesheim im Defensivbereich einiges besser lief als beim 1:5 in Hollenbach. Allerdings, mit Dino Tuksar, Nico Schuster, Johannes Kraft, Teodorico Crudo (alle Urlaub) und Simon Seiter (verletzt) steht ein Quintett nicht zur Verfügung. (her)