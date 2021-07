Bezirksligisten lassen nichts anbrennen

TSV Meitingen mit Kantersieg im Toto-Pokal, SC Altenmünster gewinnt Test beim FC Lauingen

Die beiden Lokalrivalen des TSV Wertingen in der Fußball-Bezirksliga Nord, SC Altenmünster und TSV Meitingen, feierten am Wochenende Erfolge. Während Meitingen im Toto-Pokal beim VfL Westendorf überhaupt keine Mühe hatte, musste der SC Altenmünster im Testspiel beim FC Lauingen einem frühen Rückstand hinterherlaufen, um am Ende doch noch verdientermaßen die Oberhand zu behalten.

(0:3). Stau gab es vor dem Toto-Pokalspiel nur vor dem Anpfiff am Eingang, denn sage und schreibe 250 Zuschauer mussten sich bei diesem Derby in die Anwesenheitslisten eintragen. Ansonsten war der Pokalauftritt beim A-Klassisten eine klare Angelegenheit für den favorisierten Bezirksligisten aus dem Nachbarort. Beide Mannschaften mussten schon verletzungsbedingt wechseln, bevor Denis Buja (18.), Daniel Deppner (27.) und Mateo Duvnjak (38.) für den 0:3-Pausenstand sorgten. Beim TSV Meitingen war Emanuel Zach für Marco Lettrari gekommen, beim VfL ging Ersatztorhüter Martin Schmied für Henning Endruweit zwischen die Pfosten. Er konnte nicht verhindern, dass Michael Meir (61.), Matthias Schuster (61.), Denis Buja (78.) und Andreas Hummel (83.) das Ergebnis in standesgemäße Höhen schraubten. (AL)

(1:1). Zwei Wochen vor dem Punktspielstart zeigten beide Mannschaften neben gelungenen Spielzügen auch einige überhastete Aktionen. Der heimische Kreisligist kam schneller in die Gänge und verwandelte einen Foulelfmeter durch Daniel Schaaf zur frühen 1:0-Führung (5.). Altenmünster, das unter anderem auf den erkrankten Neuzugang Fahad Barakzaie verzichten musste, gab danach den Takt an, wobei sich insbesondere Dino Tuksar und Teodorico Crudo hervortaten. Der engagierte Manfred Glenk markierte nach 27 Minuten den Ausgleich, der allein durchgebrochene Alessandro Kadura brachte den SCA mit 2:1 in Führung (70.). Die Lauinger Ausgleichsbemühungen verpufften meist an Altenmünsters Torwart Alexander Schmid. In der Schlussminute erhöhte der eingewechselte Dominique Haselmeier zum 1:3-Endstand. (her)