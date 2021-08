Der FC Augsburg bedient sich in Premier League

Bundesligist holt Schweizer Stürmer

Andi Zeqiri hatte der FC Augsburg schon zu seiner Zeit beim FC Lausanne-Sport im Visier. Kein Wunder, erzielte der 22-jährige Stürmer doch für Lausanne in insgesamt 105 Pflichtspielen in der ersten und zweiten Schweizer Liga und im Pokal 36 Tore. Doch Zeqiri entschied sich im Oktober für einen Wechsel in die englische Premier League. Er unterschrieb bei Brighton & Hove Albion einen Vertrag bis 2024. Vier Millionen Euro Ablöse war den Engländern das Sturmtalent wert. Jetzt ist der Schweizer U21-Nationalspieler doch beim FC Augsburg gelandet. Wie der Bundesligist zum Wochenstart bekannt gab, wird Zeqiri für ein Jahr ohne Gebühr von Brighton ausgeliehen.

1:8 Tore in drei Bundesligaspielen – die Fakten sind eindeutig, den FC Augsburg drückt nicht nur in der Abwehr, sondern auch im Sturm der Schuh. Deshalb ist Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter froh, den Zeqiri-Transfer fixiert zu haben: „Wir freuen uns sehr, dass Andi sich trotz zahlreicher Interessenten und Angebote zu einem Wechsel zum FCA entschlossen hat. Mit ihm bekommen wir einen Mentalitätsspieler. Er bringt alles mit, was ein guter Offensivspieler benötigt. Mit seiner Schnelligkeit und seinen Abschlussqualitäten wird er unser Spiel bereichern.“

Der Schweizer U21-Nationalspieler mit kosovarischen Wurzeln gilt als großes Stürmertalent und erzielte in 16 U21-Länderspielen elf Tore. Zeqiri, der in der U19 von Juventus Turin seinen Feinschliff erhielt, konnte sich in Brighton & Hove Albion noch nicht so richtig durchsetzen. In der Saison 20/21 kam der 1,85 Meter große Schweizer über neun Kurzeinsätze in der Premier League noch nicht hinaus.

In dieser Saison saß Zeqiri in den bisher drei absolvierten Punktspielen nur auf der Bank. Derzeit ist der Franzose Neal Maupay (zwei Treffer) als Mittelstürmer gesetzt. Brighton liegt auf Platz acht. Aber auch Andi Zeqiri hat sein erstes Pflichtspieltor für Brighton erzielt. Im EFL-Cup traf er Ende August beim 2:0-Auswärtserfolg bei Cardiff City per Flachschuss zum 2:0-Endstand.

Jetzt will er den FCA mit seinen Toren aus der Startkrise schießen. „Ich bin Stürmer, ich will Tore machen, das ist mein Job“, sagt er im Vereins-TV. Dass er den gut erfüllt, hoffen auch Reuter und Finanz-Geschäftsführer Michael Ströll, der am Wochenende die Verhandlungen in der WWK-Arena führte.