FCA-Profis auf Länderspielreise

Insgesamt acht Spieler sind unterwegs

Acht Spieler des FC Augsburg werden zu Länderspielen reisen. Wegen Krankheit wird Ruben Vargas verspätet in die Vorbereitung auf die Duelle mit Nordirland (9. Oktober) und Litauen (12. Oktober) einsteigen. Robert Gumny trifft mit Polen in der WM-Qualifikation am Dienstag auf Albanien und am Samstag auf San Marino. Michael Gregoritsch wurde von Österreichs Nationaltrainer Foda ins Aufgebot für die Begegnungen mit den Färöern (Samstag) und Dänemark (Dienstag, 12. Oktober) berufen. Mit Finnland spielt Frederik Jensen gegen die Ukraine (Samstag) und Kasachstan (Dienstag, 12. Oktober). In der Bundesliga debütierte Lasse Günther in Dortmund, nun ist er Teil der deutschen U19-Auswahl, die sich beim Vier-Nationen-Turnier mit der Slowakei (Mittwoch), Portugal (Samstag) und den Niederlanden (Dienstag, 12. Oktober) misst. Frederik Winther spielt mit der dänischen U21 in der EM-Qualifikation gegen Schottland (Donnerstag) und Belgien (Dienstag, 12. Oktober). Drei WM-Qualifikationsspiele absolvieren die Südamerikaner. Sergio Cordova trifft mit Venezuela auf Brasilien (Donnerstag), Ecuador (Sonntag) und Chile (Donnerstag, 14. Oktober). Gegen Bolivien (Donnerstag), Venezuela (Sonntag) und Kolumbien (Donnerstag, 14. Oktober) tritt Carlos Gruezo an. (AZ)