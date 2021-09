Jugendarbeit wird fortgesetzt

TSV Unterthürheim und SV Wortelstetten stellen Trainer- und Betreuerteam für die Saison 2021/22 vor

Bereits Ende Juli saßen die Fußball-Jugendleiter des TSV Unterthürheim, Werner Mayershofer und Wolfgang Mayr, mit den Jugendleitern des SV Wortelstetten, Michael Kratzer und Thomas Gollinger, zusammen, um die Saison 2021/22 zu planen. Aufgrund der problemlosen Zusammenarbeit in den Jahren zuvor bestanden überhaupt keine Zweifel, weiterhin gemeinsame Wege in der Jugendarbeit zu gehen. So können wieder alle Altersklassen im Jugendbereich besetzt werden.

Über zahlreiche Neuzugänge können sich die Trainer der G-Junioren (Jahrgänge 2015 und jünger) Andreas Große, Holger Kratzer und Werner Mayershofer freuen. Bei den beiden F-Juniorenmannschaften (Jahrgänge 2013/14) übernehmen Florian Schombacher, Michael Schmidt und Alexander Rottmeir den Trainerposten. Die zwei E-Juniorenmannschaften (Jahrgänge 2011/12) werden von Jeffrew Vorwalter, Rainer Mattes und Andreas Scheil betreut. Thomas Gollinger, Sebastian Schlicht, Wolfgang Gruber, Maik Buchele und Ivan Rozman sind als Trainer für die zwei D9-Mannschaften (Jahrgänge 2009/10) im Einsatz. Bei den C-Junioren (Jahrgänge 2007/08) übernehmen Richard Manhardt, Thomas Mair, Nikolas Enzler und Jonas Rauscher das Trainerkommando. Michael Kratzer und Wolfgang Mayr trainieren die B-Junioren (Jahrgänge 2005/06) und die A-Junioren (Jahrgänge 2003/04) werden von Dominik Struthmann, Jürgen Hitzler und Fabian Mairshofer trainiert.

Eine erfreuliche Nachricht für alle aktiven Jugendtrainer gab es vor dem Derby der Herrenmannschaften zwischen Unterthürheim und Wortelstetten in der Kreisklasse Nord II am vergangenen Samstag. Die beiden Geschäftsführer von Montagebau Rigel, Alexander und Richard Rigel, haben sich bereit erklärt die Jugendarbeit der SG Unterthürheim/Wortelstetten großzügig zu unterstützen. (pm)