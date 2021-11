Viele Fragezeichen beim FC Emersacker

Neuling würde am liebsten nicht mehr spielen

Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Teams der Fußball-Kreisliga Augsburg. So wirklich Lust aufs Kicken hat in der vierten Welle der Corona-Pandemie keiner mehr. Einen sofortigen Stop des Spielbetriebes befürworten die meisten Vereine. Der TSV Dinkelscherben hingegen möchte den Druck noch bis zur Winterpause hochhalten. Am stärksten betroffen ist aktuell der FC Emersacker, der auf mindestens drei Spieler in Quarantäne verzichten muss. Darunter auch Nikolas Brummer. Weitere kränkeln, so auch Spielertrainer Florian Kempter vor dem Duell mit Spitzenreiter TSV Dinkelscherben. „Noch stehen viele Fragezeichen vor der Partie gegen den Tabellenführer. An erster Stelle sollte jedoch die Gesundheit aller stehen“, erklärt Kempter mit angeschlagener Stimme. (vrz)