Niederlage gegen Bezirksligisten

TSV Binswangen 0:2 in Mertingen

Ersatzgeschwächt musste Kreisliga-Aufsteiger TSV Binswangen das Testspiel beim FC Mertingen bestreiten. Dennoch hielten die Schützlinge von Neu-Trainer Ewald Gebauer gut mit. Nicht aufmerksam genug waren die Gäste allerdings in der ersten Halbzeit, als Mertingens Patrick Gaugenrieder zweimal für die Hausherren einnetzen konnte (15./36.).

Schiedsrichter Stefan Baur hatte bei insgesamt fünf Gelben Karten (drei Mertingen/zwei Binswangen) einiges zu tun. Für den TSV Binswangen bedeutete nach einem 0:0 in Höchstädt und dem 2:1-Erfolg in Aislingen das 0:2 in Mertingen die erste Niederlage in der Vorbereitungsphase. Am kommenden Sonntag, 18 Uhr, ist Türk Gücü Lauingen zu Gast. (her)