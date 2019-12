vor 43 Min.

Fußball-Schiedsrichter als große Familie

Zahlreiche Schiedsrichter wurden bei der Weihnachtsfeier der Gruppe Donau in Gottmannshofen geehrt. Hinten links: Kreisspielleiter Franz Bohmann, rechts daneben Schiedsrichter-Obmann Ulrich Reiner.

Donau-Referees treffen sich zur Weihnachtsfeier in Gottmannshofen

Mit einem Rekordbesuch von 150 Gästen bei der Weihnachtsfeier im Landgasthof Stark in Gottmannshofen beschlossen die Fußball-Schiedsrichter der Gruppe Donau das anstrengende und intensive Kalenderjahr. Umrahmt von dem Musik-Duo „Ziachn Power“ begrüßte Obmann Reiner alle Anwesenden, darunter zahlreiche Ehrengäste wie das Mitglied im Verbandsschiedsrichterausschuss Horst Schäfer, aus dem Bezirksschiedsrichterausschuss Manuela Schäfer, den BFV-Bezirksvorsitzenden Johann Wagner, den Ehrenobmann und Kreisspielleiter Franz Bohmann sowie die befreundeten Nachbargruppen Nordschwaben, Westschwaben, Neuburg und Heidenheim. Nach einem visuellen Jahresrückblick hielt Obmann Reiner eine Rückschau über die positiven Seiten (Ausflug, Neulingskurs, gesellige Veranstaltungen, geleitete Spiele) und nicht so erfreulichen Dingen (Gewalt gegen Schiedsrichter, Krankheiten von Kameraden, Mangel an aktiven SR) des ausklingenden Jahres. Die Sieger des Wettbewerbs „Regelkönigs“, wurden vorgestellt. Dabei wurden Markus Riedel und Günther Kreuzer mit Gutscheinen ausgezeichnet. (pm)

